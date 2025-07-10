16個月完工創奇蹟！帛琉老爺慶20周年　沈方正：追求細節成旅客首選

帛琉老爺酒店歡慶20周年，慶祝酒會上包括帛琉女王Bilung Gloria Salii（左起）、帛琉第一夫人Valerie Whipps、帛琉總統惠恕仁、老爺集團董事長廖年祈、老爺集團執行長沈方正、帛琉老爺酒店荒川總經理等連袂出席。圖／帛琉老爺提供 在帛琉與當地人一講到「PRR（Paiau royal resort 帛琉老爺酒店）」，每個人都會露出羨慕的眼神，然後說「這是帛琉最值得入住的酒店」，在2005年正式開幕的帛琉老爺酒店，在2025年6月歡慶20周年，老爺酒店集團執行長沈方正也專程至帛琉參與慶祝酒會，回想帛琉老爺當年僅花1年4個月就完工落成，幾乎超過8成以上建材與設備都從台灣運來，讓他笑說「帛琉老爺根本就是從台灣ˋ直接運來的一間酒店」。

在帛琉老爺20周年慶祝酒會上，包括帛琉女王Bilung Gloria Salii、帛琉總統惠恕仁、老爺集團董事長廖年祈、老爺集團執行長沈方正、帛琉老爺酒店荒川總經理等人都連袂出席，惠恕仁總統讚揚「帛琉老爺是帛琉旅遊業的支柱，且不僅是酒店，更是一個組織」。因為帛琉老爺與當地緊密結合，不僅關心維護生態，也提供帛琉人更多的工作機會，連疫情封鎖期間都沒有裁員，讓面對挑戰的當地人仍能有穩定收入。

帛琉老爺酒店歡慶20周年，也是當地旅遊業的支柱。圖／帛琉老爺提供

建築時間創帛琉紀錄 展現台灣實力

帛琉以豐富的海洋資源與南島文化聞名，而為保留下這片被譽為「上帝的水族箱」，帛琉沒有任何工廠與工業，因此建築材料與機具等都得仰賴進口，而其他飯店興建時間動輒5、6年起跳。沈方正回憶，當台灣與帛琉建交後，老爺集團就在帛琉買地籌備酒店，從參與籌備到最後確認興建時，老爺集團喊出1年4個月要完工，當時被帛琉人笑說「如果能做到，帛琉就會下雪了」。

但帛琉老爺卻做到了16個月完工，除了集團母體另有營造公司的原因外，更乘載著多方的期待，也包括帛琉對於環境保護的要求。沈方正指出，「當年規畫興建時，全球對永續還沒太多著墨時，帛琉政府已經對於環境評估就相當嚴格，也要模擬當完工營運一年後，能否維持生物多樣性，評估是否對當地造成衝擊」。

為完善旅客的完美體驗，帛琉老爺也陸續打造了人工沙灘、飯店專屬碼頭，滿足從喜愛海洋的客人，到全家大小都適合玩的家庭課，更趁著疫情期間翻新設備，也正好迎上目前越來越多人來到帛琉旅遊的熱潮，而帛琉老爺酒店正是大家的首選。

帛琉老爺酒店僅花1年4個月興建完成，創了當時帛琉的建築紀錄。圖／帛琉老爺提供

員工組成如聯合國 以細節與團隊精神取勝

帛琉人口不到2萬人，但每年到帛琉觀光人數約等同於人口數，也因人力不足，帛琉老爺酒店內不僅有帛琉、台灣的員工，也因為委託日航經營，更有日本、菲律賓等地員工，如何跨越文化與語言的溝通，並帶給客人最佳的旅遊體驗，成為帛琉老爺的重要課題。

帛琉老爺把員工形塑成大家庭，讓大家清楚知道目標與方向，且積極處理員工的需求，「員工被關注，也會同樣關注客人」，而沈方正向來重視的細節，也能在帛琉老爺中處處可見。從興建之前，老爺就在台灣總部的地下室，打造與帛琉老爺1：1的房間模型，透過不斷入住、嘗試的經驗，提供給住房者最佳體驗。

帛琉老爺酒店以細節服務著稱，提供的設備能滿足遊客各種需求。圖／帛琉老爺提供

譬如帛琉老爺的住客中，幾乎大家都會體驗海洋活動，為讓大家能夠清洗衣物，陽台設置曬衣架，也加裝除濕機與風扇，提高住宿的舒適性，而餐飲方面，沈方正更觀察細節，如自助餐檯上，菜色是否有對應的用具與佐料等，因應不同國籍客人入住，製作適合口味的餐點等，都是帛琉老爺展現細節的最佳例子。

展望下一個20年，沈方正指出，可預期的未來帛琉旅遊會更興盛，日本將開包機行程，也可望帶動韓國人來帛琉旅遊，而台灣旅客也逐漸更認識與喜愛帛琉，更多大陸觀光客也開始來到帛琉旅遊。目前也建議帛琉政府，除了海洋活動外，也可以新增更多戶外活動，如登山、健行、自行車等，滿足多樣化旅客的需求。