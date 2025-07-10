瑪利亞基金會聯名手搖飲推周邊品 李洋任大使力挺

瑪利亞基金會社會企業快樂襪推出5週年，今天與知名手搖茶飲品牌共同推出以「勵志」為名的系列襪、杯、保冷袋等產品，羽球男神李洋也以品牌大使現身力挺。

春水興業集團「茶湯會」品牌歡度20週年慶，與瑪利亞基金會快樂襪聯名，邀請瑪利亞青年旻潔以「勵志（荔枝）」為主題，創作茶湯會20週年主視覺，推出勵志襪、勵志杯、勵志保冷袋等。

瑪利亞基金會與春水興業集團下午舉行新品發表記者會，這次「勵志」系列產品使用的圖案，就是旻潔的作品，擔任快樂襪品牌大使的奧運羽球金牌得主李洋也到場力挺旻潔。

旻潔的父親也到場分享養育身障兒的心路歷程，而旻潔除提前獻上父親節卡片，平時喜歡手搖飲的旻潔也實現「1日店長」的夢想，在春水堂集團協理劉彥伶的指導下，搖出週年慶新品「黑朵奶蓋荔枝百香綠」獻給父親及李洋。

李洋在會中指出，感謝有這種機會成為快樂襪大使，以自己的影響力讓更多人看到每雙快樂襪背後存在的故事，例如像旻潔一樣被看到，這樣的故事也勉勵他個人，希望讓更多人在低谷或艱難時有勇敢下去的動力，他也希望利用這樣的機會跟大家分享，以自身影響力做更多公益，讓更多人看到社會的光明面。

劉彥伶表示，在茶湯會20週年的重要時刻，希望藉由與瑪利亞的合作機會，傳遞對社會的關懷與承諾，更重要的是將瑪利亞青年「不放棄、向前走」的精神發揚出去，讓更多人看見這份溫柔而堅定的力量。

瑪利亞基金會執行長陳怡君認為，旻潔原本只是個愛隨手塗鴉的女孩，藉由基金會推動的以個人為中心的計畫（PCP），而開啟藝術創作的興趣，進而創作出可受到品牌肯定躍上大眾眼前的作品，這就是「勵志」故事的代表。