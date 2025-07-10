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影／實測隔熱紙貼玻璃！透光率僅剩60％ 民團痛批納管打假球

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
時代力量與路權團體今於立法院群賢樓前召開記者會，0％透光隔熱紙貼上玻璃僅剩60％，並痛批隔熱紙納管「打假球」。記者胡瑞玲／攝影
時代力量與路權團體今於立法院群賢樓前召開記者會，0％透光隔熱紙貼上玻璃僅剩60％，並痛批隔熱紙納管「打假球」。記者胡瑞玲／攝影

交通部6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，明年起將針對新車入法納管，但時代力量與路權團體今實測發現，70％透光隔熱紙貼上玻璃僅剩60％，痛批隔熱紙納管「打假球」。

時代力量與路權團體今於立法院群賢樓前召開記者會，時代力量秘書長林邑軒以透光率檢測儀實測指出，市面上標示透光率70％的隔熱紙，實際貼在透光率90％的玻璃上後，總透光率僅剩約60％；若使用40％透光率隔熱紙，實際值恐降至約33％，批評交通部僅管裡單張隔熱紙數據，明顯與實際情況脫節。

林邑軒說，一般汽車原廠車窗玻璃的透光率大多介於75％至80％，若在加貼70％透光率隔熱紙，前檔可見光透光率恐降至50至60%；若貼上40%透光紙，前側車窗恐只剩30%。

林邑軒強調，民眾安裝後若未使用儀器實測，只能依廠商提供的證明判定，形同自我欺瞞，恐導致管理漏洞，讓行人與機車族暴露於風險之中。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，即便新制上路，依然只針對新車納管，舊車未納入管理，造成同一路段出現透明與過暗隔熱紙共存的「一國兩制」現象，對交通安全及用路公平造成衝擊。

陳愷寧指出，有駕駛為了因應過暗車窗視線受阻，改裝強光霧燈，反影響對向來車與其他用路人，合法安裝高透光隔熱紙或未貼紙的駕駛與騎士反而成為受害者

陳愷寧建議，交通部應明確訂出「玻璃加隔熱紙」的總透光率標準，建議前擋與前側車窗不得低於70%，後擋也應納管，並設置落日條款，要求所有車輛在5年內納入定期檢驗，透過科學儀器量測，落實管理。

交通部公路局表示，經比較各國管理規範，同時綜整考量我國屬副熱帶氣候環境、道路安全、國人用車習慣、民眾選購彈性及價格可負擔性等因素，本次指引建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

公路局統計，截至7月上旬，已有21家、共計102組型號已取得部分產品測試認證，目前持續大幅增加中。

時代力量與路權團體今於立法院群賢樓前召開記者會，0％透光隔熱紙貼上玻璃僅剩60％」記者胡瑞玲／攝影
時代力量與路權團體今於立法院群賢樓前召開記者會，0％透光隔熱紙貼上玻璃僅剩60％」記者胡瑞玲／攝影

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