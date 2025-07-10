影／楊麗花獲頒文化獎章 強調歌仔戲加科技不輸韓流

文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章，強調歌仔戲一定要有「歌」，如果加上科技，跟得上時代脈絡，歌仔戲不會輸給現代崛起的韓流。

行政院長卓榮泰親自頒授文化獎章給本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，啟發當代對於土地與文化的深層認識。卓榮泰說，他是在「吃飯配歌仔戲」的年代長大，陪著阿嬤在電視機前看歌仔戲，她在歌仔戲所演的每個角色都是教導忠孝節義的英雄。