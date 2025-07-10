聽新聞
0:00 / 0:00
影／楊麗花獲頒文化獎章 強調歌仔戲加科技不輸韓流
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章，強調歌仔戲一定要有「歌」，如果加上科技，跟得上時代脈絡，歌仔戲不會輸給現代崛起的韓流。
行政院長卓榮泰親自頒授文化獎章給本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，啟發當代對於土地與文化的深層認識。卓榮泰說，他是在「吃飯配歌仔戲」的年代長大，陪著阿嬤在電視機前看歌仔戲，她在歌仔戲所演的每個角色都是教導忠孝節義的英雄。
楊麗花表示，楊麗花會老，但歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老，歌仔戲如果加上科技，還是有很多可能的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言