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影／楊麗花獲頒文化獎章 強調歌仔戲加科技不輸韓流

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花（右）從行政院院長卓榮泰（左）手中接下行政院文化獎獎章。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花（右）從行政院院長卓榮泰（左）手中接下行政院文化獎獎章。記者潘俊宏／攝影

文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章，強調歌仔戲一定要有「歌」，如果加上科技，跟得上時代脈絡，歌仔戲不會輸給現代崛起的韓流。

行政院長卓榮泰親自頒授文化獎章給本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，啟發當代對於土地與文化的深層認識。卓榮泰說，他是在「吃飯配歌仔戲」的年代長大，陪著阿嬤在電視機前看歌仔戲，她在歌仔戲所演的每個角色都是教導忠孝節義的英雄。

楊麗花表示，楊麗花會老，但歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老，歌仔戲如果加上科技，還是有很多可能的。

文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院文化獎獎章得主楊麗花強調歌仔戲不會老。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院文化獎獎章得主楊麗花強調歌仔戲不會老。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，台灣作家吳晟（右）從行政院院長卓榮泰（左）手中接下行政院文化獎獎章。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，台灣作家吳晟（右）從行政院院長卓榮泰（左）手中接下行政院文化獎獎章。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院文化獎獎章得主吳晟、傅明光、楊麗花一起接受親友的獻花。記者潘俊宏／攝影
文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院文化獎獎章得主吳晟、傅明光、楊麗花一起接受親友的獻花。記者潘俊宏／攝影

行政院 歌仔戲 文學 文化部 文化資產 卓榮泰

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