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馬偕醫院碳盤查提前達標 目標十年減少15%二氧化碳當量

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
偕醫院台北、淡水與兒童醫院三院區通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查國際驗證；圖左到右分別為洪大川、林浚騰、張文瀚、陳治平。圖／馬偕醫院提供
偕醫院台北、淡水與兒童醫院三院區通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查國際驗證；圖左到右分別為洪大川、林浚騰、張文瀚、陳治平。圖／馬偕醫院提供

響應淨零計畫，衛福部要求全台醫學中心今年要完成碳盤查，並且未來每年公布前一年盤查結果。馬偕紀念醫院今舉辦授證典禮，台北、淡水與兒童醫院三院區通過碳盤查，副院長許希賢指出，範疇二電力仍為主要碳排來源，目前十年減碳15%。

馬偕醫院台北、淡水與兒童醫院三院區通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查國際驗證，授證典禮由法標國際認證股份有限公司副總經理林浚騰代表頒發證書，分別由馬偕台北總院長張文瀚、淡水負責醫師洪大川與兒醫院長陳治平代表接受。

溫室氣體盤查召集人、馬偕醫院副院長許希賢指出，院方耗時近三個月進行全院碳排清查，由於醫院內冷氣、冰箱、製冰機、空調等具冷媒的設備非常多，因此範疇一的盤查格外耗時，其次並掌握範疇二電力消耗部分，針對範疇三所列明的廢棄物運送路程等也列入計算。

根據去年碳盤查結果，三院區總排放量達4萬4802.121 公噸二氧化碳當量，分別為：

台北總院：1萬5702.142 公噸

淡水馬偕：2萬5974.05 公噸

兒童醫院：3125.929 公噸

許希賢說，醫院為24小時營運單位，難以達到「淨零排放」，目前設定前三年目標減少5%碳當量，合計十年要減碳15%。最高碳排放來源仍為範疇二中的電力使用多、占比高達七成；接下來將逐步汰換老舊設備，如空調整提升能源效率。

馬偕紀念醫院早在2014年即完成全台首份符合G3.1版本的醫療體系永續報告書，並獲非營利組織類金獎。張文瀚指出，馬偕把每年10月16日為「馬偕ESG日」，同時成立永續發展委員會，作為跨部門整合與推動永續的核心平台；目前已有30位主管完成「氣候與健康管理師」訓練。

馬偕醫院通過溫室氣體盤查，圖為工作人員進行冰箱規格與盤查項目核對。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院通過溫室氣體盤查，圖為工作人員進行冰箱規格與盤查項目核對。圖／馬偕醫院提供

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