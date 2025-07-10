加熱菸風險評估4業者退出 民團籲審查遵守3底線

菸害防制法新法上路逾2年，目前沒有加熱菸通過健康風險評估審查，國健署長吳昭軍今天指出，4家業者資料準備不足主動退出；台灣拒菸聯盟呼籲遵守不通過「加味的」加熱菸等3大底線。

菸害防制法修正案於民國112年3月22日上路，指定菸品需接受健康風險評估審查，至今沒有加熱菸通過合法上市，因此不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。根據加熱菸等指定菸品健康風險評估審查最新情形，截至今年6月25日，尚有7家正在審查階段。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天接受媒體聯訪表示，原本共有11家業者、12項產品申請健康風險評估審查，但目前僅剩7家業者、8項產品仍在審查中。業者主動退出的原因是資料準備不足，並非因審查過於嚴格。

針對指定菸品健康風險評估審查部分，吳昭軍表示，第1屆審查委員任期已屆滿，後續將由第2屆委員接棒繼續審查。所有委員都秉持科學與專業原則進行審查，相關意見與結論一旦出爐，將對外公布，會盡快辦理，但仍需尊重專業審查的程序與結果。

目前送審資料主要不完備意見，包含未提供足夠長期對健康危害的資料、菸品中添加物引誘性或成癮性資料、青少年等易感族群使用盛行率調查與健康危害研究調查、使用者（含未滿20歲者）使用行為調查或流行病學調查，以及上市後監管機制規劃，含青少年開始使用因應處理等。

台灣拒菸聯盟呼籲，若未來加熱菸通過審查上市，應遵守3大底線，第1點是「加味的」加熱菸不能通過審查上市，第2點是加熱菸不得以違法的「IQ*S」系列名稱通過審查上市，第3點則是審查上市的加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式的宣傳。

「只有吸菸不吸菸，沒有健康的菸。」台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然說，加熱菸有其新的致癌物，菸霧中有29種有害及潛在有害成分含量是紙菸的2至10倍，加熱菸減少危害是菸商的宣傳伎倆，世界衛生組織已嚴正駁斥；政府應嚴格把關，列為上市後監管措施重點。

針對特定團體盼政府加速通過加熱菸上市，稱加熱菸走私問題與政府不放行有關。台灣拒菸聯盟指出，國民健康才是首要考量，要解決走私加熱菸問題根本之道，就是追究菸商責任，政府應立即確實稽查取締，建立「新興菸品查緝平台」，斷絕網路行銷，而非讓審查放水。