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2454支電桿倒成「骨牌陣」台電動員拚嘉南復電

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台電表示，今天持續動員可支援人力，全國各區處超過9成搶修人力都集中嘉南全力投入復電作業。圖／台電提供
台電表示，今天持續動員可支援人力，全國各區處超過9成搶修人力都集中嘉南全力投入復電作業。圖／台電提供

丹娜絲颱風造成全台累計停電已近100萬戶，台電表示，此次颱風於嘉義登陸，路徑是120年首見，在無中央山脈屏障下重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模已達近2500支，刷新過去蘇迪勒颱風所創紀錄，短時間需重建大量電桿，造成人物力前所未見的挑戰。台電今天持續動員全國各區處超過9成搶修人力、逾2000人集中台南、嘉義搶修，截至下午2時，全國已復電約90萬戶，復電率93%。

台電指出，2015年的蘇迪勒颱風造成全國數百萬戶停電，電桿倒斷最多約1000支，這次丹娜絲颱風電桿倒斷數量是過往兩倍以上，創下歷史最嚴重的紀錄。過去即便有颱風停電戶數比本次多，但損壞多為尚可緊急更換的線路、變壓器等設備，可在較短時間修復；相較此次搶修作業大量集中於「重建電桿」，一根電桿重量超過1噸，搬動及運送均具挑戰性，須出動多輛大型板車和吊車配合，才能安全地將電桿送達現場，同時須排除舊電桿與路樹等障礙物，所以搶修上極為費力耗時，復電難度大幅增加。

台電說，7日颱風離開後台電即展開全面搶修，目前已復電逾9成，剩餘停電用戶分布幅員遼闊，多為於山區、鄉道、巷弄等線路末端，有時一條三公里線路重建20根電桿，只為恢復5戶家戶用電。台電舉例，颱風停電最後10戶的復電工作，甚至比平時復電1萬戶還龐大艱難。

目前停電災情集中嘉南地區，台電今天持續動員，可支援人力幾已傾巢而出，全國各區處超過9成搶修人力都集中嘉南全力投入復電作業，目前仍持續搶修高壓主幹線，預計明日完成主幹線修復，以恢復多數大聚落的民生用電為目標，惟倒斷電桿數量龐大，重建耗時耗力，且部份倒斷路樹阻礙救災通道，以及連日下起豪大雨，均嚴重影響復電速度。對於部分地區仍停電的不便，台電感謝民眾的體諒及支持，將持續日以繼夜拚復電，讓所有家戶重現光明。

路樹 嘉義 台電 台南 停電 丹娜絲颱風

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