68歲台女搭郵輪吃早餐「噎到」不治 專家：吞嚥困難有3大警訊

今年6月底，台灣一名68歲婦人至越南旅遊，搭郵輪到下龍灣時，疑吃早餐不慎噎到，緊急進行CPR仍不治；另外，有一名72歲男子，3個多月前至吃到飽餐廳，吃了芝麻球與馬蹄條，同樣也是不慎噎到而死亡。長者進食噎傷時有所聞，大多是吞嚥功能退化或疾病所致，專家呼籲，應選擇適合吃的食材、質地，減少嗆咳風險。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王錦滿表示，年紀較大的長者，可以外出用餐、出國旅遊，通常身體狀況不錯。不過，吞嚥困難常被誤認為是自然老化現象，忽略了適當的復健，以及少吃麻糬、湯圓、年糕等糯米製品，這類軟糯食物容易黏在口腔內，不利吞嚥且易引發嗆咳。

根據台大醫院的研究，台灣65歲以上長者中，約12.8%的人被診斷為吞嚥異常，即每10位高齡者就有1位有輕度以上的咀嚼問題。王錦滿說，吞嚥困難是長輩的隱形殺手，一個不小心嗆咳，除了噎到，也可能造成吸入性肺炎，嚴重會導致呼吸衰竭、敗血症，甚至死亡。

該怎麼評估長輩適合吃的食物呢？王錦滿說，國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織（IDDSI）對食物質地及液體濃稠度作出定義，提供簡單的測試方法，編制一套全球通用、適合吞嚥障礙患者的飲食標準。總共將食物由液體到固體以0至7分為八個等級，可依據長輩的吞嚥能力，調製安全且美味的食物。

另外，在食用前也可以使用叉子或湯匙進行壓力測試，利用餐具的側面來切斷或切碎食物，然後用拇指在餐具底部施加壓力，觀察食物的質地變化。如果是牙口不好的患者，建議吃軟質的食物，並將食物切成小塊，減少卡住或誤入氣管的風險。

過了一定年齡，尤其是65歲以上，口腔肌肉漸漸退化，喝水或進食都容易發生嗆咳。王錦滿強調，吞嚥障礙可能症狀輕微或間歇性出現，不容易察覺，平常應留意家人狀況，提早發現、介入治療以及口腔復健，就能協助長輩安心進食。

吞嚥困難三大警訊