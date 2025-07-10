陸偽娘「紅姐」與1691男無套性行為 醫曝性病風險高：所有類別都會得

中國大陸南京一名38歲焦姓男子，男扮女裝自稱「紅姐」，用影像濾鏡及偽造音效，在社群平台上吸引男性網友，以花生油、水果等誘騙性交，約砲1691位男網友，且性行為過程焦男堅持要對方不戴保險套。國內泌尿科醫師指出，不固定性伴侶加上未戴保險套，得性病風險極高，若有戴套，至少可預防七、八成性病發生。

紅姐偷拍性交過程上傳網路，演變大型捉姦現場，因為紅姐約砲對象，有同性戀者、小鮮肉，也有已成家立業的異性戀，不少女性發現自己男友曾經與紅姐約砲。有些到場約砲的男性，即使發現紅姐是「兄弟」，也抱持「來都來了」心情，完成性行為，影片截圖在社群網站瘋傳。不過，紅姐要求發生關係對象不要戴保險套，已導致性病傳播，傳中國大陸官方正設法了解。

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，以本案來說，性病傳播風險與是否為男男性行為無關，這些男性抱持一夜情、臨時起意或好奇等心態與紅姐發生關係，從新聞訊息來看，紅姐性交對象很多，且都是非固定性伴侶，再加上未戴保險套進行不安全性行為，使性病傳播風險極高，包含愛滋病、淋病、梅毒、菜花等，這些性病都是藉由性接觸傳播，曾與紅姐發生性行為者，可以說現在處在於罹患「所有性病」的高風險群。

陳煜表示，戴保險套無法完全預防性病，但可以預防愛滋病、淋病、大部分的梅毒，有些部位如陰囊、腹股溝等，容易感染菜花，無法透過保險套保護，若再加上口交性行為，還可能得到皰疹。但是有戴套，至少能避免7、8成性病，有時民眾認為性伴侶很單純，很難想像他過去曾與多少人發生關係，一般民眾不會把性行為歷史拿出來談，因此自我保護意識一定要有。

「除非固定性伴侶，或對伴侶很有信心，否則性行為時一定要戴套。」陳煜表示，夫妻或有意生育小孩者，當然可不用戴套，但即使已是男女朋友，因現在性風氣開放，建議不論是女性要求，或男生基於自保，都應該配戴保險套，若是買春、一夜情，或單純為了性行為而發生的關係，性病風險更高，務必戴好保險套，「才是負責任行為。」