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光電板漏毒影響養殖魚？查核中心：汙染風險低

中央社／ 台北10日電

颱風丹娜絲襲台，網傳「別買中南部養殖魚，因為魚恐吃下破損光電板漏出的毒」。事實查核中心今天澄清，現大多數太陽能板是矽晶太陽能板，產生毒性風險低，短期間不至於造成危害。

台灣事實查核中心今天發布查核報告，台灣太陽光電產業協會秘書長姜暭先表示，台灣絕大部分是使用矽晶太陽能板，不論使用或者廢棄都無毒性。

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心與化學系助理教授陳家原也指出，目前太陽能板幾乎都是結晶矽，且應都有依循國際標準進行安全測試，對於淡水魚池而言，產生污染或毒性的風險極低，民眾無須過度擔心。

養殖專家表示，即使海面上的光電板真的因颱風而受損破裂，影響海域也會視海流狀況而定，變數很多，不宜直接連結到「太陽能板物質會被養殖魚吃下肚」。海洋生物學者也認為，短期內不至於對水中生物造成危害，傳言說法過度誇大。

事實查核中心表示，矽晶太陽能板不影響水質，對養殖魚無毒性，若有太陽能板掉進養殖池或海中，儘速打撈可免除長期棄置、污染風險，「傳言說法過度誇大，引起民眾對養殖魚食安恐慌，因此為『錯誤』訊息。」

颱風 風險 光電板

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