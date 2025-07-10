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打呼又受不了戴呼吸器睡覺 醫用這手術助他改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑說，達文西手術只是治療的起點，術後仍需配合呼吸道肌力訓練。圖／台中榮總提供
台中榮總睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑說，達文西手術只是治療的起點，術後仍需配合呼吸道肌力訓練。圖／台中榮總提供

一名49歲男性長期受打呼困擾，雖接受陽壓呼吸器治療，但卻無法適應機器聲響，睡眠仍不佳。經接受台中榮總「睡眠內視鏡檢查」，發現其舌底組織肥厚向後塌陷及睡眠呼吸道肌肉鬆弛，造成嚴重呼吸道阻塞。經採用達文西手術，並積極配合口咽肌力訓練和減重8公斤，睡眠檢查顯示打呼指數改善達96.4%，睡眠呼吸中止與淺呼吸指數也改善62%。

台中榮總睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑說，超過5成國人有打呼問題，近年發現3%至4%可能合併睡眠呼吸中止症，且比例恐逐年上升。嚴重打呼與肥胖、睡姿、疲勞工作、抽菸飲酒及安眠藥物使用等多種因素有關。男性、年紀增加、肥胖、下巴後縮、脖子短粗或有高血壓者也屬高風險群。

他說，嚴重打呼若合併睡眠呼吸中止，會在夜間反覆出現短暫窒息與缺氧，不僅導致清晨喉嚨乾澀、白天嗜睡疲倦、情緒不穩，長期下來更可能因夜間慢性缺氧導致細胞損傷，進而增加高血壓、心臟病、夜間頻尿、聽力改變，甚至癌症等健康風險。此外，長期低品質的睡眠，也會影響專注力與反應速度，對於職業駕駛員來說，更可能因疲勞駕駛而引發交通事故。

嚴重打呼合併睡眠呼吸中止，陽壓呼吸器是目前公認的首選治療方式。然而，若配戴失敗，手術調整呼吸道結構可為有效替代方案，成功率約6至7成，多數個案術後打呼頻率與音量皆顯著改善。

打呼的根本原因是氣流經過睡眠呼吸道時，使組織產生震動，聲音來源可能在鼻腔、軟顎，也可能深藏於舌根或會厭處。由於舌根或會厭位置隱蔽，一般門診難以診察，需藉助「睡眠內視鏡檢查」，在模擬睡眠狀態下準確找出阻塞部位，導引治療。

當阻塞位於舌根或會厭等深處結構時，因視野及器械限制，傳統手術難以深入處理。透過達文西手術系統，醫師可突破手腕轉動的角度限制，精準處理傳統手術難以到達的咽喉部病灶。手術仍有出血、疼痛、味覺異常等風險，須由專業醫師評估可行性。

不過，許多人誤以為手術可以一次性徹底根治打呼，這其實是一種迷思。因為手術只是治療的起點，若要降低復發風險，術後仍需積極配合體重控制、睡姿調整、呼吸道肌力訓練，以及過敏預防的整合管理。

台中榮總睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑說，當阻塞位於舌根或會厭等深處結構時，透過達文西手術系統，醫師可突破手腕轉動的角度限制，精準處理傳統手術難以到達的咽喉部病灶。圖／台中榮總提供
台中榮總睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑說，當阻塞位於舌根或會厭等深處結構時，透過達文西手術系統，醫師可突破手腕轉動的角度限制，精準處理傳統手術難以到達的咽喉部病灶。圖／台中榮總提供

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