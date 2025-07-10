影／昇恆昌藝術季　三太子攜舞龍舞獅揭開序幕

昇恆昌免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦藝術季活動，邀請團體到管制區內進行表演，禾一文化傳承舞團帶來融合傳統技藝與創新舞蹈的「藝陣街舞」演出，桃園新毅群龍獅團則是在航廈內遊行表演，吸引許多旅客駐足欣賞，不少外國旅客紛紛拿起手機紀錄這難得的景象。

昇恆昌免稅商店長期推廣台灣文化，今年度結合台灣獨特的藝陣，即日起至9月12日在全台4大機場舉辦「2025昇恆昌藝術季<逗陣．藝起>」，今天舉辦的活動為藝術季揭開序幕，展現台灣傳統文化的融合與創新。