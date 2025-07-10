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影／昇恆昌藝術季　三太子攜舞龍舞獅揭開序幕

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
外國旅客覺得新奇，上前合影留念。記者黃仲明／攝影
外國旅客覺得新奇，上前合影留念。記者黃仲明／攝影

昇恆昌免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦藝術季活動，邀請團體到管制區內進行表演，禾一文化傳承舞團帶來融合傳統技藝與創新舞蹈的「藝陣街舞」演出，桃園新毅群龍獅團則是在航廈內遊行表演，吸引許多旅客駐足欣賞，不少外國旅客紛紛拿起手機紀錄這難得的景象。

昇恆昌免稅商店長期推廣台灣文化，今年度結合台灣獨特的藝陣，即日起至9月12日在全台4大機場舉辦「2025昇恆昌藝術季<逗陣．藝起>」，今天舉辦的活動為藝術季揭開序幕，展現台灣傳統文化的融合與創新。

昇恆昌指出，昇恆昌藝術季將會在桃園、松山、台中及高雄共四大國際機場展出，透過互動裝置、工藝展覽及特色活動，讓旅客能夠透過多元的視覺體驗，深入感受台灣獨有的藝陣魅力與廟宇文化之美。

三太子準備了糖果發送給現場旅客。記者黃仲明／攝影
三太子準備了糖果發送給現場旅客。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店邀請桃園新毅群龍獅團進到航廈內遊行表演，吸引許多旅客駐足欣賞，不少外國旅客紛紛拿起手機紀錄這難得的景象。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店邀請桃園新毅群龍獅團進到航廈內遊行表演，吸引許多旅客駐足欣賞，不少外國旅客紛紛拿起手機紀錄這難得的景象。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店邀請桃園新毅群龍獅團進到航廈內遊行表演，包括舞龍舞獅及三太子等內容。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店邀請桃園新毅群龍獅團進到航廈內遊行表演，包括舞龍舞獅及三太子等內容。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦「2025昇恆昌藝術季」，結合台灣獨特的藝陣，邀請團體到管制區內進行表演。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦「2025昇恆昌藝術季<逗陣．藝起>」，結合台灣獨特的藝陣，邀請團體到管制區內進行表演。記者黃仲明／攝影

街舞 舞團 機場 桃園 國旅 傳統文化 傳承

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