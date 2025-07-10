AI人才向下紮根 百齡高中校長：高中階段絕對有可能成為人才培養起點

AI 浪潮的推波助瀾，輝達股價再度刷新歷史新高，也讓其市值正式衝破4兆美元，成為史上第一家市值超過4兆美元的企業，隨著輝達海外總部確定落腳台灣，執行長黃仁勳更在公開場合表示，台灣是「AI的起點」，進一步催化國內理工人才的供不應求現象，不僅人才需求已經外溢到數學、物理學類周邊系所，更不乏大學教授積極倡議科技立國，就要從小扎根STEAM教育。1111人力銀行今天舉行「如何將科技力向下扎根」線上論壇，現場來賓討論熱烈，學界也提出建言。

科技人才爭奪戰愈演愈烈，淡江大學AI創智學院院長李宗翰在線上論壇中指出，國際大廠來台固然加劇搶人大戰，但也為高教帶來轉型契機。他強調，學界應積極「搶人才、養人才、留人才」，推動跨域教育與產學共創，讓學生不只被搶，更要被搶得起、還要站得穩。淡江大學早在2020年便成立AI創智學院，以「AI+SDGs=∞」為發展願景，攜手微軟、NVIDIA、AMD等企業推動國際證照課程、實習與專案合作，甚至從大二就開始安排實務參與，強化學生即戰力。「包班養才」在人才供給不足的情況下是務實做法，但更重要的是共學、共研、共創，讓學生的價值思辨與跨域能力同步成長。

百齡高中校長張盈霏也回應表示，我們可以在既有課程中融入科技素養的元素，例如在專題探究、自主學習、選修課或社團中，引導學生用AI工具解決真實問題，這樣既有趣，又能應用在實際生活中，也不會變成另一種「考試壓力」。此外，科技人才的培養不一定要讓每個孩子都變成工程師，而是讓他們具備「理解科技、善用科技、創造價值」的能力。這些能力，在未來各行各業都是基本功。所以我相信，高中階段絕對有可能成為科技人才培養的起點，只要我們用對方法、找到學生的動機，學習就不再只是壓力，而會變成一種驅動力。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI浪潮席捲而來，上班族自我提升意識高漲，調查指出有超過五成（54.4%）的上班族，曾經參加過AI或數位技能相關課程，另有36.3%表達出高度興趣但尚未有具體行動。進一步問及，若有AI職場轉型訓練課程，有九成以上（92.8%）表達願意投入時間積極學習。顯示了AI的確正在重塑工作樣貌，未來有許多工作項目，的確可以仰賴AI工具優化工作流程、取代人力，因此能否熟練駕馭，已成為職場中不可或缺的基本能力。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了協助企業加速導入AI，協助求職者提升專業能力，1111人力銀行與科技島「AI人工智慧學院」，除了定期舉辦論壇，也提供最新技術趨勢與實務應用建議，與企業合作建立內部培訓機制，於7月24日下午在政大公企中心 A2國際會議廳舉辦「HR3.0：AI如何幫HR提高績效」實體論壇，協助企業人資走在變革前線，不再只是扮演找人的角色，而是「留才、育才、決勝人才」的幕後推手，活動採取事先報名免費入場，邀請全台人資夥伴共襄盛舉；現場聚集國科會主委吳誠文、臺大資訊工程學系教授陳縕儂等專家學者和企業代表齊聚一堂，深入分享AI時代下如何提升人資效能與工作效率，一同掌握AI帶來的工作新利器。