快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聽新聞
0:00 / 0:00

AI人才向下紮根 百齡高中校長：高中階段絕對有可能成為人才培養起點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行今天舉行「如何將科技力向下扎根」線上論壇，現場來賓討論熱烈。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行今天舉行「如何將科技力向下扎根」線上論壇，現場來賓討論熱烈。圖／1111人力銀行提供

AI 浪潮的推波助瀾，輝達股價再度刷新歷史新高，也讓其市值正式衝破4兆美元，成為史上第一家市值超過4兆美元的企業，隨著輝達海外總部確定落腳台灣，執行長黃仁勳更在公開場合表示，台灣是「AI的起點」，進一步催化國內理工人才的供不應求現象，不僅人才需求已經外溢到數學、物理學類周邊系所，更不乏大學教授積極倡議科技立國，就要從小扎根STEAM教育。1111人力銀行今天舉行「如何將科技力向下扎根」線上論壇，現場來賓討論熱烈，學界也提出建言。

科技人才爭奪戰愈演愈烈，淡江大學AI創智學院院長李宗翰在線上論壇中指出，國際大廠來台固然加劇搶人大戰，但也為高教帶來轉型契機。他強調，學界應積極「搶人才、養人才、留人才」，推動跨域教育與產學共創，讓學生不只被搶，更要被搶得起、還要站得穩。淡江大學早在2020年便成立AI創智學院，以「AI+SDGs=∞」為發展願景，攜手微軟、NVIDIA、AMD等企業推動國際證照課程、實習與專案合作，甚至從大二就開始安排實務參與，強化學生即戰力。「包班養才」在人才供給不足的情況下是務實做法，但更重要的是共學、共研、共創，讓學生的價值思辨與跨域能力同步成長。

百齡高中校長張盈霏也回應表示，我們可以在既有課程中融入科技素養的元素，例如在專題探究、自主學習、選修課或社團中，引導學生用AI工具解決真實問題，這樣既有趣，又能應用在實際生活中，也不會變成另一種「考試壓力」。此外，科技人才的培養不一定要讓每個孩子都變成工程師，而是讓他們具備「理解科技、善用科技、創造價值」的能力。這些能力，在未來各行各業都是基本功。所以我相信，高中階段絕對有可能成為科技人才培養的起點，只要我們用對方法、找到學生的動機，學習就不再只是壓力，而會變成一種驅動力。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI浪潮席捲而來，上班族自我提升意識高漲，調查指出有超過五成（54.4%）的上班族，曾經參加過AI或數位技能相關課程，另有36.3%表達出高度興趣但尚未有具體行動。進一步問及，若有AI職場轉型訓練課程，有九成以上（92.8%）表達願意投入時間積極學習。顯示了AI的確正在重塑工作樣貌，未來有許多工作項目，的確可以仰賴AI工具優化工作流程、取代人力，因此能否熟練駕馭，已成為職場中不可或缺的基本能力。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了協助企業加速導入AI，協助求職者提升專業能力，1111人力銀行與科技島「AI人工智慧學院」，除了定期舉辦論壇，也提供最新技術趨勢與實務應用建議，與企業合作建立內部培訓機制，於7月24日下午在政大公企中心 A2國際會議廳舉辦「HR3.0：AI如何幫HR提高績效」實體論壇，協助企業人資走在變革前線，不再只是扮演找人的角色，而是「留才、育才、決勝人才」的幕後推手，活動採取事先報名免費入場，邀請全台人資夥伴共襄盛舉；現場聚集國科會主委吳誠文、臺大資訊工程學系教授陳縕儂等專家學者和企業代表齊聚一堂，深入分享AI時代下如何提升人資效能與工作效率，一同掌握AI帶來的工作新利器。

高教 願景 職場 素養 求職 人資 人力 上班族

延伸閱讀

輝達衝破4兆美元 AI人才夯 企業揭痛點

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

AI多頭再起！輝達市值突破4兆美元 台光電、台達電齊創新天價

黃仁勳被讚「穿皮衣的科技先知」 輝達如何締造市值4兆創舉？

相關新聞

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」降雨熱區曝光

中央氣象署今下午3時30分針對7縣市發布豪雨特報，其中，高雄市山區、屏東縣山區、台東縣需注意超大豪雨，另外，台南市、高雄...

丹娜絲颱風土石流及大規模崩塌警戒 紅色警戒溪流增至141條

丹娜絲颱風的颱風尾為中南部帶來豪雨，據農業部農村發展及水土保持署最新資料指出，土石流紅色警戒已增至141條，分布於4縣1...

無解毒劑！藍環章魚世界第3毒 醫曝誤食下場：呼吸衰竭致死

高雄一名男子，近日購買了一盒芥末章魚，在食用過程中發現，其中一塊章魚腳上有藍色圈圈，疑似是劇毒品種「藍環章魚」，立即催吐...

夏天消暑來這！花蓮知卡宣12日開放大型氣墊、水樂園一次玩透透

2025花蓮知卡宣戲水活動將於12日展開，今年園區設備全面升級，並導入兩座色彩繽紛的大型氣墊戲水設施，收費維持往年外縣市...

馬偕醫院碳盤查提前達標 目標十年減少15%二氧化碳當量

響應淨零計畫，衛福部要求全台醫學中心今年要完成碳盤查，並且未來每年公布前一年盤查結果。馬偕紀念醫院今舉辦授證典禮，台北、...

2454支電桿倒成「骨牌陣」台電動員拚嘉南復電

丹娜絲颱風造成全台累計停電已近100萬戶，台電表示，此次颱風於嘉義登陸，路徑是120年首見，在無中央山脈屏障下重創嘉南平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。