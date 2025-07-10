楊麗花領政院文化獎 喊話再戰電視「楊麗花會老，歌仔戲永遠不老」
「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老。 」歌仔戲天王楊麗花，今天下午從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章。她表示，自己最大的心願，就是希望歌仔戲能夠繼續在電視台播出。現在播出的歌仔戲都是30年前製作的回鍋戲，如果最新的歌仔戲能夠繼續在電視台播出，可以創造更多的電視明星，「歌仔戲如果有很多明星演員出來，歌仔戲就可以老神在在，甚麼都不怕。」她表示，歌仔戲只要有觀眾，就永遠不會老。
文化部今日於台北市中山堂光復廳，舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自出席親授文化獎章予本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，並感謝他們透過創作、傳承與親身實踐，啟發當代對於土地與文化的深層認識。
卓榮泰表示，他是在「吃飯配歌仔戲」的年代長大，總是陪阿嬤坐在電視機前看歌仔戲。楊麗花讓觀眾不僅在電視上看到歌仔戲，在社區、在國家藝術殿堂裡面也看得到歌仔戲，更不簡單的是，她在歌仔戲扮演的每個角色都是教忠教孝教義，形容楊麗花是「忠孝節義的民族英雄」。
文化部長李遠則表示，整個台視在早期是靠楊麗花歌仔戲撐起來，影響收視率也影響新聞、影響八點檔，「台視把她奉為神明」。李遠到台視工作時，台視準備重播楊麗花歌仔戲，發現她腦子裡記得所有的戲碼、每句話，「我那時候看著她，覺得她實在是個太神奇的人。」
楊麗花一出場，台下就爆出尖叫與歡呼。有影迷大喊「我愛你」，楊麗花霸氣回應「我更愛你」。「天公伯點名楊麗花來為台灣歌仔戲努力。」她回憶20多歲時，她在歌仔戲衰微、台語讓人看不起的時代，帶著歌仔戲團進入台視做歌仔戲電視劇、又帶著歌仔戲首次登上國家戲劇院。當時的她「又要當演員、又要當製作」，既要改變歌仔戲跟舞台、電視的關係，也要改變台下配樂的管弦樂團，非常艱苦。但她認為歌仔戲必須改變，「不跟著時代改變會落伍」。
受訪時，被媒體問到面對韓流崛起，歌仔戲會做甚麼因應嗎?楊麗花強調歌仔戲一定要有「歌」，但可以加上科技，只要跟得上時代，歌仔戲不會輸給韓流。她認為這個時代歌仔戲既有戲校、應有文化局補助，比她的時代「好一百倍」。「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老，只要有老觀眾捧場 。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言