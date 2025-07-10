楊麗花領政院文化獎 喊話再戰電視「楊麗花會老，歌仔戲永遠不老」

「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老。 」歌仔戲天王楊麗花，今天下午從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章。她表示，自己最大的心願，就是希望歌仔戲能夠繼續在電視台播出。現在播出的歌仔戲都是30年前製作的回鍋戲，如果最新的歌仔戲能夠繼續在電視台播出，可以創造更多的電視明星，「歌仔戲如果有很多明星演員出來，歌仔戲就可以老神在在，甚麼都不怕。」她表示，歌仔戲只要有觀眾，就永遠不會老。

文化部今日於台北市中山堂光復廳，舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自出席親授文化獎章予本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，並感謝他們透過創作、傳承與親身實踐，啟發當代對於土地與文化的深層認識。

卓榮泰表示，他是在「吃飯配歌仔戲」的年代長大，總是陪阿嬤坐在電視機前看歌仔戲。楊麗花讓觀眾不僅在電視上看到歌仔戲，在社區、在國家藝術殿堂裡面也看得到歌仔戲，更不簡單的是，她在歌仔戲扮演的每個角色都是教忠教孝教義，形容楊麗花是「忠孝節義的民族英雄」。

文化部長李遠則表示，整個台視在早期是靠楊麗花歌仔戲撐起來，影響收視率也影響新聞、影響八點檔，「台視把她奉為神明」。李遠到台視工作時，台視準備重播楊麗花歌仔戲，發現她腦子裡記得所有的戲碼、每句話，「我那時候看著她，覺得她實在是個太神奇的人。」

楊麗花一出場，台下就爆出尖叫與歡呼。有影迷大喊「我愛你」，楊麗花霸氣回應「我更愛你」。「天公伯點名楊麗花來為台灣歌仔戲努力。」她回憶20多歲時，她在歌仔戲衰微、台語讓人看不起的時代，帶著歌仔戲團進入台視做歌仔戲電視劇、又帶著歌仔戲首次登上國家戲劇院。當時的她「又要當演員、又要當製作」，既要改變歌仔戲跟舞台、電視的關係，也要改變台下配樂的管弦樂團，非常艱苦。但她認為歌仔戲必須改變，「不跟著時代改變會落伍」。