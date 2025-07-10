輝達衝破4兆美元！AI人才夯 企業揭痛點

1111人力銀行針對AI人才培育，連續舉辦一系列論壇，深入分析AI時代人才培育策略，今天一場線上論壇上，若美科技執行長李厚毓直言，輝達沒在台灣設立總部之前，公司在求才過程有很大挫折，求職者會進行條件比較，公司因規模小，環境比不上跨國企業，只能透過一些幸福元素去填補吸引人才。數發部回應，正與人工智慧學校等民間機構合作，針對電腦視覺、自然語言等主流應用領域，制定AI人才指引和認定標準，預計會在今年下半年發布，期望協助企業識別職缺所需AI人才。

針對AI科技人才荒問題，1111人力銀行連續舉辦一系列論壇，深入分析AI時代人才培育策略、教育體系改革，以及跨產業合作模式，全面盤點AI人才培育的瓶頸與出路。7月10日舉行「如何將科技力向下扎根」線上論壇，由AI金融研究中心執行長孫大千主持，與現場來賓討論熱烈，立法委員葛如鈞、數發部數位產業署副署長黃雅萍、若美科技執行長李厚毓、淡江大學AI創智學院院長李宗翰以及百齡高中校長張盈霏等也都提出獨到見解，探討如何善用輝達帶來的契機，建構台灣AI人才生態圈，為下個世代布局做好準備。

孫大千指出，台灣現在人工智慧領域的人才其實極為短缺，所謂的短缺不是說使用人工智慧工具，而是如果要建立大模型，要建立演算法，希望在人工智慧的技術上有進一步提升，這方面領域的人才，其實相當匱乏。因此未來在教育向下扎根的工作裡，這是現在應該要積極進行布局跟調整，除了要讓下一代在教育過程中，鼓勵他們學習、使用人工智慧工具，讓人工智慧工具幫他們解決各式各樣領域的問題；同時整個的教育科目的調整上，也應該要朝這樣的方向來進行新的佈局。

對於台灣AI人才的缺口，立委葛如鈞認為有三個重要的部分，包含AI基本法的制定，由上到下有遵循的依據；再者，是教育單位的努力，包含教育部、國科會都應該繼續有培育方針和配套措施，另外則是可仿效國際間的作法，開放外部人才進入，互相學習也可以帶動產業蒸蒸日上。

數發部數位產業署副署長黃雅萍表示，數發部與人工智慧學校等民間機構合作，針對電腦視覺、自然語言等主流應用領域，制定AI人才指引和認定標準，加速AI產業發展。「AI人才認定指引」將AI人才分為三大類，包含AI應用型人才、開發AI型人才、研究型AI人才，邀請資服業者、學校和AI領域專業機構共同討論，該指引預計會在今年下半年發布，期望協助企業識別職缺所需AI人才。

此外，政府也努力向下扎根超前部署臺灣各產業未來人才，攜手國內外大廠AWS、Google、 Intel、Microsoft、NVIDIA、華碩電腦股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司等10 家國際大廠課程合作，針對高中生開辦扎根人才三階段培訓課程。第一階段為「AI 線上課程」，第二階段為「AI 實作體驗營」，第三階段為「成果發表展」，以健全AI 人才培育體系，AI 人才培育向下扎根讓在學生能及早學習體驗AI 知識及應用內容，培育未來AI 應用人才。

若美科技執行長李厚毓指出，輝達還沒在台灣設立總部之前，探索人才加入團隊的過程中，就已經有很大的挫折，也感受到一些壓力，因為求職者會進行條件的比較，尤其公司規模小，環境比不上跨國企業，只能透過一些幸福元素去填補吸引人才。

他說，目前對公司而言，未來要找的是會使用AI的人才，透過經驗值不斷優化，即使是非本科系生，建議朝向如何操作、如何應用去發揮，好好使用AI工具去積累能力，往應用領域去做專項發揮，例如熱分析、影像製作等，相信都有機會被企業選用。