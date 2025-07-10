長照需求增但薪資沒誘因找嘸人 專家盼修支付標準隨物價調漲

我國邁入超高齡社會，長照需求急遽攀升，卻也揭開制度推動背後的現實困境，包含照服人力嚴重不足、補助機制未符成本、評估制度與實務脫節，以及資源分布失衡導致服務落差等。專家指出，長照3.0若要真正承接家庭照顧責任、達成延緩失能與在地老化的願景，必須從制度設計、人力政策到評估與資源配置全面檢討，才能讓長照體系撐起高齡社會的照顧需求。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，去年全國平均每位照服員需服務10.8名使用者，部分縣市更超過15人，金門縣甚至高達20.1人，工作負荷沉重。與2016年相比，2024年每間機構平均減少近半照服員，照服員平均年齡超過50歲，25歲以下者僅占3%，年輕人不願投入，顯示薪資不具吸引力，照服員工資接近每小時基本工資。此外，長照給付標準已有八年未調整，無法反映實際成本，建議修法明定給付標準應依據物價指數調整，並每兩年檢討一次。

依據去年長照需求89萬人的照顧模式分析，居家服務占約41%、日照服務7%、住宿型機構12%；外籍看護工22%、家人自顧18%。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧指出，居家服務、日照服務、住宿機構合計已經超過六成，取代原本以外籍看護工為主，自行照顧比例也降低，顯示長照服務逐漸承接家庭照顧責任。但住宿機構資源投入仍不足，每月僅補助1萬元，對於容易成為照顧悲劇的中重度失能者家庭來說，更是難以支撐。

此外，國健署推動的長者功能評估（ICOPE），目標為及早發現老化衰退功能，卻在實務面遭遇落差。長庚大學健康照護產業碩士學位學程主任林佩欣指出，目前ICOPE僅普遍執行初評，複評因執行者多為非專業人員難以完成，即便完成複評，也缺乏後續轉介機制，建議政府應聚焦「衰弱或失能前期、不愛出門者」，可參考北歐定期預防性訪視機制，並結合遠距監測與線上介入計畫，提升早期發現與預防效果。