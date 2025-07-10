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厚生會成立「長期照顧推動委員會」 衛福部：長照機構擬推評鑑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院厚生會今成立「長期照顧推動委員會」，由蘇巧慧擔任召集人、吳玉琴擔任主任委員，另有14名委員。記者李青縈／攝影
立法院厚生會今成立「長期照顧推動委員會」，由蘇巧慧擔任召集人、吳玉琴擔任主任委員，另有14名委員。記者李青縈／攝影

台灣今年正式邁入超高齡社會，面對人口快速老化趨勢，立法院厚生會今成立「長期照顧推動委員會」，希望為即將上路的長照3.0政策提供建言，落實在地老化、活力老化與尊嚴老化的三大願景，打造世代共融的高齡友善社會。衛福部次長呂建德指出，未來長照將透過評鑑機制，淘汰不合格機構。

長期照顧推動委員會由活力老化推展協會理事長吳玉琴擔任主任委員，成員包含長庚大學健康照護產業碩士學位學程主任林佩欣、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧、台灣居家護理服務協會理事長曾勤媛等14人。成立大會貴賓包含厚生會會長蘇巧慧、副會長陳菁徽等。

呂建德指出，長照3.0將在既有制度基礎上強化延緩失能、推動共融照顧圈，並加強出院準備機制。在資源分佈上，他坦言，住宿式機構短缺1.6萬床，但是各地人有差異，中南部機構飽和、北部嚴重不足，未來將透過評鑑機制淘汰不合格機構。良好機構將分成三級管理，基本的安置行、中價位約4至5萬元一個月，以及8萬元以上的高端型市場；預估高端市場將會由地方政府主責，中央並會加以限制。

小規模多機能服務中心是替失能失智提供多元照顧服務場域，是以日間照顧中心為基礎，並且擴充辦理居家服務、臨時住宿等多元服務。台灣社區式長期照顧策略聯盟理事黎世宏指出，小規機中夜宿功能使用率極低，不均每間機構每月僅提供夜宿服務1、2天，不少業者領取設置補助，卻沒有真正提供服務。呂建德回應，因為規模經濟問題，床數不夠收支不平衡，業者沒有意願提供服務，後續會檢討。

台灣居家護理服務協會理事長曾勤媛指出，全台現在有800多家居家護理，希望長照服務給付上，新增服務給付項目，讓居護師進入入醫院端了解個案狀況，避免患者或是家屬會狀況描述不清楚，讓長照醫療銜接更順利。對此，呂建德回應，將研議推動新給付項目與制度改善，提升長照與醫療整合。

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