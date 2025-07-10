金門澎湖將攜手推藍色公路　海上觀光新航線拚8月試航

為加強海上觀光航線，在交通部的支持、航港局主導，國內積極推動「藍色公路海洋觀光」計畫，日前由航港局長葉協隆主持召集金門、澎湖、花蓮、基隆、嘉義、台南等縣市代表，以及交通部觀光署、交通部航政司及旅行業者，共同研商推動方案，預定將於7月17日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華記者會」，正式對外宣布藍色公路計畫啟動。

為強化行程體驗與航線設計，澎湖縣旅館商業同業公會理事長吳中一、海豚灣渡假飯店旅遊集團董事長陳其隆與百麗航運協理劉森隆，今日拜會金門縣政府觀光處，與旅行商業同業公會理事長翁炳信及當地業者座談，共同規劃金澎觀光合作藍圖。

座談會中，雙方就航線營運模式、船舶配備與碼頭設施等細節進行深入討論，並針對如何整合兩地觀光特色、打造多元化海上遊程交換意見。翁炳信表達強烈支持，認為金澎之間的藍色公路不僅有助觀光發展，更能促進民間交流與區域經濟成長。

金門縣觀光處長許績鑫指出，此案在中央政策的支持下，與陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」的政策理念相契合，對於藍色公路的啟動，更能對金門的觀光發展有多元拓展的實質意義；也因金門擁有獨特的歷史文化景點和自然資源，這樣的海上旅遊線路不僅能吸引更多外地遊客，未來更能進一步也能讓兩岸旅客享受到更加便利的旅行體驗。更期待因為金門與澎湖的距離相對較近，通過海上航線的開通，將有助於兩地觀光資源及觀光產業的互補，進一步提升旅遊業的整體競爭力。