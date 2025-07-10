七巧板劇團「調皮的影子」 用創意幽默探索光影

當有一天，影子不再黏在別人的腳下、不想成為任何人的附屬品，這世界會變成什麼樣子。北藝中心邀請德國七巧板劇團作品「調皮的影子」訪台，用創意幽默探索「影子戲劇」。

根據台北表演藝術中心今天提供的新聞資料，「調皮的影子」由七巧板劇團（Tangram Kollektiv）與奧斯納布呂克（Alte Fuhrhalterei）木偶劇院共製，一開場會讓觀眾進入一間特別的房間，裡面有3面白色畫布組成投影布幕，桌上擺放一架小鋼琴，還有一些物件和2支手電筒。

燈光開始變化，木偶戲表演者帶領觀眾進入影子的魔幻宇宙，在簡單的布景中隨著音符的躍動，追尋各種物件的影子舞動，大小朋友能進入全新的感官體驗，無論是檯燈或湯匙，都被賦予新的生命。好比影子小精靈從杯中誕生，湯匙變成海中之魚，又變成噴射機，讓觀眾透過藝術感受無限的想像力。

2025台北兒童藝術節「調皮的影子」將於7月11日至13日演出，地點在牯嶺街小劇場，歡迎親子共賞。