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國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

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國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」降雨熱區曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨。本報資料照片
低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨。本報資料照片

中央氣象署今下午3時30分針對7縣市發布豪雨特報，其中，高雄市山區、屏東縣山區、台東縣需注意超大豪雨，另外，台南市、高雄市、蘭嶼綠島注意豪雨，嘉義縣市、澎湖縣有大雨。

氣象署表示，受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今日台東縣（山區及大武鄉）、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區有局部豪雨或大豪雨，台南市、高雄市、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，嘉義、綠島及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署也發布大雷雨即時訊息，警戒區域有屏東縣、臺南市、高雄市，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

高雄市山區、屏東縣山區、臺東縣需注意超大豪雨。圖／中央氣象署提供
高雄市山區、屏東縣山區、臺東縣需注意超大豪雨。圖／中央氣象署提供

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