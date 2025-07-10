丹娜絲颱風土石流及大規模崩塌警戒 紅色警戒溪流增至141條

丹娜絲颱風的颱風尾為中南部帶來豪雨，據農業部農村發展及水土保持署最新資料指出，土石流紅色警戒已增至141條，分布於4縣15鄉54村，包含台東縣、屏東縣、高雄市及嘉義縣；大規模崩塌紅色警戒8處，分布3縣6鄉7村，包含高雄市、屏東縣及台東縣。

農業部下午15時更新土石流及大規模崩塌統計，發布141條土石流紅色警戒，分布於台東縣達仁鄉、屏東縣霧台鄉、來義鄉來義村、獅子鄉、泰武鄉泰武村；高雄市那瑪夏區、杉林區、桃源區、六龜區、茂林區；嘉義縣大埔鄉、阿里山等4 縣市、15鄉鎮市區及54 村里。

8處大規模崩塌紅色警戒，分布於高雄市、屏東縣、台東縣等3縣市6鄉鎮市區7村里；發布2處大規模崩塌黃色警戒，則分布於高雄市茂林區、嘉義縣竹崎鄉等2縣市2鄉鎮市區2村里，地方政府應進行疏散避難勸告。