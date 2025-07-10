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衛福部預告修正弱勢兒少補助辦法 放寬實際照顧之人申請

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部近期預告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，擴大托育補助申請對象定義，未來照顧者不再現於父母雙方，改以「法定代理人或實際照顧兒童之人」為定義。示意圖，本報資料照片。
衛福部近期預告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，擴大托育補助申請對象定義，未來照顧者不再現於父母雙方，改以「法定代理人或實際照顧兒童之人」為定義。示意圖，本報資料照片。

考量少子化及家庭照顧型態多元，衛福部近期預告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，主要調整托育補助相關條文，擴大補助申請對象定義，未來照顧者不再現於父母雙方，改以「法定代理人或實際照顧兒童之人」為定義，社家署代理署長周道君說，本次修正是希望讓實務上已放寬的申請人資格，能有法律依據。

前述辦法第6條修正托育補助對象，並擴充服務處所，原本弱勢兒少申請托育補助時，僅限定父母雙方或單親一方或監護人可申請，調整為法定代理人或實際照顧兒童之人都可申請，納入寄養家庭等實際照顧者；托育服務提供處所，保留臨時托育選項，但在居家托育、托嬰中心以外，新增其他與政府簽約之托育機構，目的是讓辦法有更多彈性。

周道君解釋，若隔代教養爺爺奶奶等，向社政機關申請弱勢兒少托育補助，目前已可先簽下切結書，確認有照顧是時候申請，方便民眾請領補助，考量弱勢兒少實際照顧人為祖父母，或照顧人與生母非姻親關係等情況亦存在，本次辦法修正，讓托育補助請領更便利，朝向便民角度發展，讓法規跟上實際情況。

本辦法第七條補助金額，將現行規定改列為附表方式，依不同家庭類型與托育機構明確對應補助額度。例如，一般家庭送托居家托育或簽約私立托嬰中心，每月最高可獲補助1萬5000元；若屬低收入戶，則補助最高可達1萬9000元。家庭中第二胎、第三胎以上子女，則有較高補助額度，藉此鼓勵生育

周道君表示，弱勢兒少托育補助規範，是依照「直轄市、縣（市）政府辦理未滿二歲兒童托育公共化與準公共作業服務要點」訂定，以附表方式呈現，而托育補助約在113年初以前就已經調升，本次調整非政策性改動，僅是讓法制面跟上食物情況。辦法預告時間至下月4日，後續將送法規會審議，再依程序公告。

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