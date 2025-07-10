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無解毒劑！藍環章魚世界第3毒 醫曝誤食下場：呼吸衰竭致死

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藍環章魚有劇毒，只能靠身上特殊斑點來辨識。圖／取自農業部臉書
藍環章魚有劇毒，只能靠身上特殊斑點來辨識。圖／取自農業部臉書

高雄一名男子，近日購買了一盒芥末章魚，在食用過程中發現，其中一塊章魚腳上有藍色圈圈，疑似是劇毒品種「藍環章魚」，立即催吐並掛急診就醫。他PO文分享「自己又多活了一天」的驚險過程，當下嚇都嚇死了，幸好已經沒有什麼不適症狀。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，藍環章魚雖然體型小巧，其神經毒素是已知最強的毒素之一，屬於河豚毒素，誤食或被螫咬可能導致呼吸停止、危及生命。不小心誤食會出現嘴唇發麻症狀、漸漸手腳無力，最後呼吸衰竭；通常15分鐘即有症狀，最慢2個小時也會覺得不對勁。

藍環章魚目前並無專門解毒劑，須依靠醫療設備維持生命，靠支持性療法讓身體慢慢代謝掉，如果患者能撐過24小時，康復機率較高。楊振昌指出，只要誤食出現嘴麻，應立即送醫治療，密切觀察呼吸和其他身體反應，避免因呼吸衰竭致死。

過去，藍環章魚分布於澳洲等太平洋西岸地區，但近幾年國內陸續傳出民眾誤買、誤食、誤抓藍環章魚的案例，其原因可能是地球暖化，分布範圍有北擴的趨勢。楊振昌提醒，千萬不要隨便亂吃來路不明的食物、不認識的物種，另要加強食安教育，有可能誤抓混入海產內，「搞不清楚千萬別吃！」

藍環章魚即使經過高溫烹煮，也無法消除神經毒素；而死亡後其藍色環紋會變成褐色，如果沒注意看，很容易與一般小型章魚混淆。農業部網站特別製作「如何分辨藍環章魚」的圖示，民眾遇到不熟悉的品種，千萬不要輕易購買；多花一些時間查閱海洋動物圖鑑，挑選食材時多一分小心。

楊振昌強調，藍環章魚沒有解毒劑，只能靠支持性療法再加上自癒能力恢復健康。如果不小心誤食，喝牛奶「無法解毒」，若毒物已留存體內，只能送醫治療，不要誤信牛奶可以解毒的迷思。

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