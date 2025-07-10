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凹豆咖注意！JINS x Snow Peak 2025 重磅聯手 夏日一起盡情野遊

撰文／ 江佩君

凹豆咖享受戶外活動之際，最怕眼鏡掉落踩壞，或是面對山區時陰、時晴的天氣，常常隨手把眼鏡、墨鏡一放，下一秒就忘記放到哪邊去。凹豆咖的心聲，日本眼鏡品牌JINS與日本露營品牌Snow Peak都聽見了!自2021年推出聯名眼鏡以來即深受戶外活動愛好者好評，今年特別針對釣魚、露營使用者，全新推出專屬機能鏡片，讓遊山玩水都能風格自在隨行。

和統一獅女孩戴上 JINS x Snow Peak 2025 聯名眼鏡 眼鏡墨鏡一秒切換。 圖／JINS 提供
和統一獅女孩戴上 JINS x Snow Peak 2025 聯名眼鏡 眼鏡墨鏡一秒切換。 圖／JINS 提供

根據不同時段的光線而生！釣魚與露營專屬機能鏡片新登場

JINS x Snow Peak聯名眼鏡今年邁入第五年，為追求更加貼近「實際使用情境」的太陽眼鏡，特別針對Snow Peak員工進行了問卷調查。結果發現，大家最常在「釣魚」與「露營」時配戴太陽眼鏡，其中也因為受訪者特別對鏡片功能有高度期待與需求，因此在真實使用環境中進行實測評估，針對不同需求，開發出全新專屬功能鏡片。

JINS × Snow Peak 2025 全新露營用鏡片，提升視野清晰度。 圖／JINS 提供
JINS × Snow Peak 2025 全新露營用鏡片，提升視野清晰度。 圖／JINS 提供

全台灣最瘋的戶外活動非露營莫屬，應對露營需求，則是採用能夠在自然環境中保持清晰視野的高對比鏡片，可鮮明呈現樹木的翠綠色彩，提升山林景色細節，且有效減輕陽光與樹葉間灑落光線造成的刺眼眩光，確保露營體驗舒適，同時享受與大自然共處的輕鬆愉快。

JINS x Snow Peak 2025 釣魚組，包含高光源與低光源兩款偏光鏡片、遮光罩及專屬配件包。 圖／JINS 提供
JINS x Snow Peak 2025 釣魚組，包含高光源與低光源兩款偏光鏡片、遮光罩及專屬配件包。 圖／JINS 提供

喜愛釣魚的釣友們，JINS x Snow Peak聯名眼鏡此次開發了兩款偏光鏡片，不管是清晨、傍晚的柔和光線，還是白天的強烈日照陽光，不同時段的光線都能適應，並提供可隨時依狀況替換的磁吸式前片與防眩罩套組。

搭載獨家技術「JINS 360°Ⓡ」更耐操 盡情享受山海野遊

JINS × Snow Peak 2025聯名磁吸式兩用Switch Flip Up +360° 一秒切換視野。 圖／JINS 提供
JINS × Snow Peak 2025聯名磁吸式兩用Switch Flip Up +360° 一秒切換視野。 圖／JINS 提供

JINS x Snow Peak聯名眼鏡2025全系列商品，皆搭載於今年4月上市「JINS 360°Ⓡ」超彈力耐壓系列的「全方位活動鉸鏈™」，可擴展配合頭部寬度的彈簧鉸鏈，提升戶外活動的耐用與舒適感，鏡腳尾掛孔設計方便固定眼鏡鍊，眼鏡可掛可戴，可依情境變化使用更愜意。Quick Fit 可調式耳彎，隨時調整配戴舒適度。

JINS × Snow Peak 2025聯名 全新搭載「全方位活動鉸鏈™」活動不受限! 圖／JINS 提供
JINS × Snow Peak 2025聯名 全新搭載「全方位活動鉸鏈™」活動不受限! 圖／JINS 提供

這次共推出4型10款太陽眼鏡，可依戶外活動特性與風格自由選擇。「JINS×Snow Peak JINS Switch Flip Up +360°」採用上掀式前片，一秒就能把眼鏡變成太陽眼鏡。搭配另售的Fishing Set前片套組，實現更加舒適的釣魚體驗。

同樣為上掀式設計的「JINS×Snow Peak JINS Switch Metal Flip Up +360°」，則推薦給專業級戶外玩家。金屬材質質感鏡框，無論戶外或日常都能廣泛運用。

JINS × Snow Peak 2025 專屬眼鏡袋。 圖／JINS 提供
JINS × Snow Peak 2025 專屬眼鏡袋。 圖／JINS 提供

「JINS×Snow Peak SUNGLASSES +360°」系列首次推出透明鏡框，提供三種鏡片款式：偏光鏡片、駕駛用鏡片、高對比鏡片，供不同用途選購。

JINS x Snow Peak 2025 聯名眼鏡 與印有Snow Peak LOGO的眼鏡布 凹豆人必收。 圖／JINS 提供
JINS x Snow Peak 2025 聯名眼鏡 與印有Snow Peak LOGO的眼鏡布 凹豆人必收。 圖／JINS 提供

全系列JINS x Snow Peak聯名眼鏡2025，皆附贈Outdoor風的肩背式眼鏡袋與印有Snow Peak LOGO的眼鏡布，7月10日起於全台JINS門市、JINS官方線上商城發售。

線上商城網址https://jins.eventsite.tw/snowpeak25SS/

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