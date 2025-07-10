夏天消暑來這！花蓮知卡宣12日開放大型氣墊、水樂園一次玩透透

2025花蓮知卡宣戲水活動將於12日展開，今年園區設備全面升級，並導入兩座色彩繽紛的大型氣墊戲水設施，收費維持往年外縣市50元，縣民等5類身分免門票，邀請全國民眾到花蓮清涼一夏。

縣府10年前在吉安鄉知卡宣森林公園打造8公尺高的360度滑水道，也逐步增設人工造浪池、陸上遊憩區、共融遊具等，因部分戲水設施老舊，今年斥資更新，也強化排水系統，戲水區周邊地坪也同步整修，提供更舒適的休憩空間。

縣府農業處長陳淑雯說，今年戲水設施全面升級，有衝浪池、滑水道、漂漂河、泡泡機、幼幼池、兒童池等，一樣精彩好玩，還導入兩座很受親子歡迎的大型氣墊，滿足不同年齡層的需求。

知卡宣不只能玩水，園區內還有親子草坪區、花園迷宮、荷花景觀池，景觀步道、種子圖書館、玻璃溫室植物區等，無論是散步、賞景還是拍照打卡都有不同樂趣。

陳淑雯說，今年的知卡宣暑期戲水活動將從7月12日一直到8月24日，外縣市遊客每人50元，花蓮縣民、低收入戶、長者、孩童及身心障礙者等五類特殊身分可免費入園，並可憑身分證或健保卡等證明文件蓋免費印章。