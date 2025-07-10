西南氣流影響浪高2公尺以上 東琉線航班下午緊急停航
丹娜絲颱風過後西南氣流旺盛，今日屏東各地豪大雨不斷，海上風浪高達2公尺以上，東港小琉球航線受風浪影響，海象不佳，且海上有大量漂流木，各家交通船業者均宣布今天下午將取消部分航班，至於明日則視海況決定是否航行。
聯營公司航班調整，東港出發末班船下午2點、小琉球下午3點發船返回；小琉球至鹽埔下午4點30分停航。泰富航運末班船東港下午1點30分發船、小琉球返回下午3點30分。
藍白航運東港最末班下午1點30分、琉球最末班船下午2點20分返回，明日正常行駛。鹽琉線大福航運鹽埔末班船10點50分，琉球末班船下午4點30分出。
業者提醒，目前風浪仍大搭乘時應入艙內乘坐，注意自身安全，勿隨意走動；天氣、海象變化無常，船班如有異動會隨時公告。
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