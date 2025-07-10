脖子摸到腫塊 醫揭3情況不妙：癌症轉移警訊、不痛的更危險

摸到脖子上出現不明腫塊，千萬別掉以輕心！營養醫學專家劉博仁提醒，雖然多數脖子腫塊屬於良性發炎反應，但若腫塊無痛、尺寸大於2公分、持續超過兩週未消退，甚至伴隨體重減輕，就可能是癌症轉移的警訊，建議及早就醫檢查。

劉博仁在臉書分享，許多人在洗澡或照鏡子時，意外發現脖子出現腫塊，內心難免焦慮。其實脖子是淋巴節分布密集的區域，包括兩側、下巴底下與耳後，當身體受到病毒或細菌感染時，淋巴結會短暫腫大，像小圓球般可觸摸到，甚至有壓痛感，這是正常的免疫反應，隨著身體康復會自然消退。

但若腫塊質地堅硬、固定不動，且完全不痛，持續超過兩週仍未消退，就要提高警覺。劉博仁指出，這類情況有可能是唾液腺或甲狀腺腫瘤，也可能是鼻咽癌、口腔癌、喉癌等部位的癌細胞轉移至頸部淋巴結，此外，某些結核病或慢性發炎性疾病也可能引起頸部長期腫塊。

要判斷腫塊是否有警訊，劉博仁提供三大觀察重點：

腫塊大於2公分，持續超過2週未消退。 腫塊無痛且固定不動。 出現體重減輕、反覆發燒或夜間盜汗等全身症狀。

他強調，雖然大多數腫塊為良性，但遇有異常仍須儘速就醫。透過超音波、抽血檢查，必要時進行細針穿刺切片，可明確診斷病因，把握「早發現、早治療」原則，才是守護健康的關鍵。