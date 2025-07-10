不是塑膠袋！無毒教母示警「1容器裝熱食」噴塑膠微粒 恐增失智風險
外食看似方便，卻暗藏塑膠微粒風險！「無毒教母」譚敦慈提醒，許多人為了避免塑膠袋裝熱湯而改用紙碗、紙杯，卻沒想到紙容器內層的防水「淋膜」在加熱時更容易釋出塑膠微粒。
譚敦慈在節目《健康零距離》中指出，民眾普遍誤以為紙製餐具比較安全，卻忽略其為了防水所添加的淋膜層。研究顯示，當紙杯、紙碗盛裝熱湯或經過微波加熱後，釋出的塑膠微粒含量甚至比塑膠袋還高，對人體反而更具潛在危害。
她進一步指出，有些人將吃剩的紙餐盒便當直接放進微波爐加熱，這樣的行為可能讓塑化劑與塑膠微粒大爆發。根據陽明交大的研究，紙餐盒加熱後，塑化物質的釋出倍數相當驚人。譚敦慈建議，若需要加熱食物，應將餐點換到瓷盤或玻璃容器中，以降低接觸風險。
不只如此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘也在YouTube頻道「初日醫學」提醒，塑膠微粒體積極小，可小至奈米等級，不僅會經腸胃吸收進入血液，還能透過血液循環分布至肝臟、腎臟等器官，更可能突破血腦屏障，侵入大腦，造成神經發炎、影響腦部健康。
他指出，血腦屏障是大腦的保護機制，能阻擋大部分有害物質，但一旦塑膠微粒穿透這道防線，將對神經系統造成長遠影響，研究顯示，失智症患者腦中累積的塑膠微粒含量，是一般人的五倍以上。此外，塑膠微粒也可能模擬人體荷爾蒙，造成荷爾蒙失調，導致女性脂肪易堆積在臀部與大腿，形成代謝與健康隱憂。
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