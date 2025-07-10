北美轉機東南亞樞紐 桃機與美底特律機場締結姊妹機場

歷時二年醞釀，台灣桃園國際機場（TPE）與美國底特律大都會韋恩郡機場（DTW），於美東時間9日上午11時，共同宣布締結為友好姊妹機場，由桃園國際機場公司副總經理李俊德，及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局執行長Chad Newton擔任雙方簽約人，共同簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將交換機場經營及客貨運等各方面議題，DTW也成為桃園機場第16個、北美第4個友好機場，彼此分享未來成長目標、掌握雙方合作機會，提升國際能見度。

機場公司表示，桃園機場位於東亞樞紐的轉機位置，這幾年轉機旅客持續佔旅客總量兩位數，從2019年轉機旅客532萬人次，佔年旅客運量10.7%，到2023年625萬人次，佔比17.7%，甚至2024年更成長至674萬人次，佔比15.0%，其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客8成，為轉機旅客的重中之重，因此能在此時繼葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）後，再多一位北美機場朋友，實為難能可貴。

機場公司副總經理李俊德致詞時指出，2023年曾隨時任交通部長王國材參加APEC部長級會議，代表團受到底特律機場的熱情接待，2024年DTW代表也曾至桃園機場參訪物流園區，雙方在簽署姊妹機場前就有良好的互動和交流，也促成了這次簽署儀式；為了滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE每週提供超過180班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，希望在航空公司代表見證之下，不久的將來有機會促成 TPE–DTW直航，讓桃園能直飛北美密西根州最大城市，歷史悠久的工業大城底特律，在航線上有更緊密的合作。

底特律機場執行長Chad Newton表示，非常歡迎台灣桃園國際機場的朋友遠道而來簽署合作意向書，DTW每天有800架次起降，125個航點遍佈三大洲，這次簽署姊妹機場，未來希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流，也讓大家更認識底特律大都會機場。