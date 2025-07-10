睡前喝牛奶竟容易做惡夢！ 醫示警：睡前三類食物不要碰

當你以為睡前來杯溫牛奶能幫助入睡，其實可能適得其反，神經內科醫師鄭淳予引用最新研究指出，乳製品、辛辣與甜食可能成為「惡夢推手」，尤其睡前食用，恐讓人惡夢連連、夜夜驚醒。

鄭淳予在臉書發文分享，加拿大蒙特婁大學於2025年7月發表一項睡眠研究，針對1082位大學生進行調查，發現有32.2%的受訪者每週至少做一次惡夢，這些人普遍有宵夜習慣，或晚餐吃得太晚，導致夢境內容更為混亂甚至恐怖。

研究進一步分析受訪者對「食物影響睡眠」的自我觀察，有25%的人認為特定食物讓他們更容易睡不好，其中乳製品是頭號嫌疑犯，包括牛奶、起司與優格等，都被認為會讓夢境更不安穩，甚至引發惡夢，佔整體中有22%的比重。

為什麼這些食物會帶來負面夢境？鄭淳予說，辛辣、甜食或乳製品可能造成腸胃不適，如腹脹、絞痛等，這些身體的不舒服感會干擾睡眠，傳遞到大腦形成負面情節，演變成夢中的不愉快片段，同時，深夜吃大餐還會讓副交感神經無法充分休息，讓人更容易在夜間醒來，影響整體睡眠品質。

若想一夜好眠，鄭淳予建議，避免在臨睡前吃東西，特別是乳製品、甜食和辛辣物，如果真的餓了，可適量選擇含鎂與天然褪黑激素的堅果，如杏仁、核桃，或來一小碗燕麥片，這些食物較不會干擾血糖波動，也能幫助身體放鬆入眠。