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台灣尾累積雨量大範圍紫爆！「3地破千毫米」 粉專：災害風險升要提高警覺
中南部和東南部近日豪大雨不斷，「總雨量已破千」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風走後，低壓帶與西南風持續帶來豐沛水氣，雨勢幾乎接續沒有停。從丹娜絲颱風以來到今天中午，累積雨量部分，屏東瑪家及春日達1100毫米，台東大武山豬窟也有1000毫米以上。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整個中南部山區普遍在500至800間，平地最多的則是在彰化二水547毫米。無論山區或平地，雨量都很驚人，土壤含水量已近飽和，難以再吸納更多雨水，只要再遇強降雨，將大幅提高淹水、土石流等災害風險，中南部地區的民眾務必提高警覺，做好防災準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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