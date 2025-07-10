軍規夜視瞄具宣稱「放大8倍率」 公平會警示廣告不實
酷愛國際有限公司於酷愛官網與露天市集網站銷售「HOLOSUN DRS-TH軍規熱成像夜視+紅點反射式」瞄具商品，廣告刊載「數位放大倍率3× 5× 8×倍」、「放大倍率：高達8倍」，與事實不符，公平會委員會議通過違反公平交易法第21條第1項規定，但因其銷售量不多，且立即更正，僅予以警示。
公平會表示，上開廣告予人印象為案關瞄具商品具有8倍的放大倍率，但依原廠品牌網頁、產品手冊刊載最高僅為5倍，且業者亦自承係因翻譯自原廠錯誤的產品資訊所致，故案關廣告宣稱與事實不符，足以引起一般大眾對案關商品的品質產生錯誤認知或決定，已違反公平交易法第21條第1項規定。考量該業者於上開廣告期間銷售數量甚少，且知悉該廣告宣稱錯誤後，已立即更正，違法情節尚屬輕微，予以警示。
公平會呼籲業者，如果廣告內容要引用原廠商品資訊，一定要先查證清楚，並確保與實際情形相符，善盡真實表示原則，才能避免不實刊登而觸法。
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