新進度！ 國健署：加熱菸審查 已召開第二屆專家委員會議

立法院修法通過加熱菸納入「菸害防制法」管理已逾二年半，國健署署長吳昭軍於3月上旬表示，4個月有首家業者審查到期，可望在期限內公布結果。但目前仍未有一款加熱菸產品通過審查上市，吳昭軍今表示，已召開第二屆專家會議，有消息一定會馬上公布。

加熱菸審查陷入停滯，進度一拖再拖，目前共7家業者申請，但至今仍未有業者通過健康風險評估審查。國健署「指定菸品健康風險評估審查專區」公告，有7家業者申請、6家進入實質審查。半年前的網站資料顯示，國內共有11家加熱菸業者提出審查、6家進入實質審查，最快的1家預估4月底審查期滿。

依照規定，每家廠商的審查流程包含6個月書面審查與6個月實質審查，吳昭軍指出，資料不完整或缺漏的業者，已提出補件要求，但是第一屆審查專家針對補件內容不足無法形成共識。國健署於6月底召開新二屆加熱菸健康風險評估專家會議，希望形成共識，若委員無法有共識而審議流程延宕，則要再循程序審查。

為什麼11家業者變成7家？是否健康風險評估嚴苛、頻頻卡關？吳昭軍說，業者也許有其它考量，他無法回應，但是健康風險評估涉及人民權利跟公眾健康保護，需要專家委員達成共識。是否有審查核准上市的時程表？這部分國健署強調，所有的案件都還在審查中，一切依循程序審查、依法做出裁示，有消息會公開。

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