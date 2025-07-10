2025長照創新國際研討會 新北攜手國內外專家探討長照未來方向

面對超高齡社會挑戰，新北市於7月10日至11日，在新板希爾頓酒店舉辦「2025長照創新國際研討會」，廣邀國內外產官學代表與實務工作者，聚焦「創新照護」、「智慧科技」、「在地安養」三大主軸，探索長照政策與服務創新的未來方向。

本次研討會的國際講者陣容涵蓋澳洲、新加坡與日本等地專家。澳洲 Flinders University 教授 Stacey George 將解析當地長照制度發展趨勢；新加坡 NWC Longevity Practice 執行長將分享高齡化社會下的政策應對與保險制度設計。來自日本的善光會，將介紹其於資訊平台、護理機器人與感測技術在長照現場的應用經驗；樂天堂理事長則分享日本旭市推動「生涯活躍之都」的實踐歷程，展現地方政府如何整合資源、營造高齡友善生活環境。

國內方面，邀集多位政策與實務代表參與，包括衛福部呂建德次長、新北市衛生局長陳潤秋，分別就長照 3.0 政策走向與新北長照創新政策執行成果進行說明。

國衛院與智齡科技分享智慧照護研究成果與應用現況；好好園館與長泰老學堂介紹青銀共居服務住宅與社區自立支援上的成果；同時，新北市城鄉發展局亦分享社會住宅政策與高齡友善設計的整合方向；潘冀建築師事務所，則以建築專業視角，探討如何透過空間規劃促進高齡友善與生活支持整合。

市長侯友宜表示，新北市高齡人口已達78萬人，占全市人口近兩成，為全國之最。市府強化長照資源的布建與整合，以智慧醫療、運動健康與在地安養為核心，在三芝、淡水區打造整合了綜合型長照機構、日間照顧中心、智能衛生所及中高齡友善住宅的「長照創新聚落」，利用區域特色發展可持續性的創新照護模式。

侯表示，為汲取國際經驗、深化政策視野，今年亦親赴日本，實地了解AI平台與科技輔具於照護現場的應用，進一步強化智慧照護與創新聚落的推動方向，持續引領新北邁向高齡友善、與國際接軌的城市願景。