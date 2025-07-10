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大雷雨沒完沒了！ 南高屏、台東1、2級淹水警戒
低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署發布屏東縣、台南市、高雄市、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
水利署公布淹水警戒，一級：屏東縣高樹鄉，台南市下營區、六甲區、官田區、東山區、柳營區、麻豆區。二級：屏東縣三地門鄉，台南市七股區、善化區，台東縣大武鄉、達仁鄉，高雄市六龜區。
氣象署說，今天中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其南部及東南部地區有大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，北部山區並有局部大雨發生的機率，東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨。
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