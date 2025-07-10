新任朱銘美術館長曝光 要「讓朱銘走出去…也讓世界走進來」

朱銘文教基金會今天宣布新任朱銘美術館館長，由周永昭擔任，「標誌著美術館邁向國際連結與藝術深化發展的新階段」。 周永昭在美國堪薩斯大學取得藝術史博士學位後，長期在美國從事教育及策展事業，具備深厚的藝術史學術背景與豐富的國際博物館經驗。未來承接朱銘先生對藝術永不止息的精神，引領朱銘美術館在典藏研究、策展創新、教育推廣及國際交流上更臻成熟，拓展朱銘美術館的參觀人次及重要性。

周永昭表示，朱銘的創作是台灣藝術界的珍寶，也是能登上國際舞台的重要藝術家。「在朱銘美術館邁入26年之際，我們要讓朱銘走出去，也讓世界走進來，號召各界持續將藝術的力量分享給更多人，共創永續的新未來。」

朱銘文教基金會表示，朱銘美術館自創館以來，即以「藝術即生活」為信念，致力於雕塑研究與兒童藝術教育的推廣。周永昭表示，與朱銘的緣分可追溯至其在堪薩斯大學求學時，對校園裡展示的朱銘《太極》作品留下深刻印象。2017年擔任美國聖地牙哥美術館亞洲藝術部主任時，再度與朱銘美術館交流，深感其公共雕塑空間所承載的能量與魅力。此次接任館長職務，延續過去的緣分，相信可以對朱銘美術館有所貢獻，並且共同展開全新合作。

周永昭在美國擁有豐富的國際策展與教學經歷，曾任職於加州聖地牙哥美術館、麻州皮博迪艾塞克斯博物館、俄亥俄州代頓美術館等機構，並於加州大學聖地牙哥分校、克利夫蘭藝術學院、約翰卡羅爾大學等校教授藝術史。她未來將延續歷任館長奠基的深厚根基，並借重過去在美國的經驗，讓朱銘美術館成為台灣與國際藝術界對話的平台。

周永昭表示，在典藏研究方面，已啟動與《藝術家》雜誌的合作，預計推出3冊的朱銘訪談錄出版，完整呈現朱銘的藝術理念，提升學術研究交流。她也將致力提升朱銘作品的國內外能見度，規畫擴大公共空間進行藝術展出，並推動國際重要美術館合作，讓朱銘之名跨越地理界限，發揮更深遠的藝術影響力。

策展創新方面，首要是重新整理朱銘作品脈絡、推出「朱銘回顧展」，多方面系統性呈現其創作歷程與藝術影響；在促進國際合作創新方面，目前正與亞洲藝術中心合作，將展出當代國際繪畫展，增加館內多元媒材的展出作品。未來策展方向將有三大重點：一是探索朱銘創作背後的靈感來源與精神世界，開啟策展對話；二為邀請國際藝術家展出，擴展台灣觀眾對當代國際藝術的視野；其三，強化與國際美術館的合作，拓展館藏交流、提升美術館相關專業能力。