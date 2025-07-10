每4人就有1人代謝症候群！罹心血管疾病風險增6倍

肥胖是一種慢性病，國人十大死因中，有8項與肥胖有關。肥胖與「代謝症候群」關係密切，依據國健署2017-2020年國民營養健康調查，20至64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，等於每4人就有1人罹患代謝症候群。其中，男性盛行率為30.4%，高於女性19.7%，威脅現代人的健康。

國健署署長吳昭軍表示，健康台灣政策提倡2030年的慢性病死亡率要下降1/3，所以有三高888防治計畫，包含要找出三高及代謝症候群個案。導致三高慢性疾病的風險因子，包括不健康飲食、身體活動量不足、過量飲酒及菸品使用，國健署推動「代謝症候群防治計畫」，協助民眾建立健康生活習慣。

吳昭軍說，三年來已協助39萬人進行健康管理，近2成已逆轉為非代謝症候群。而三高病患則納入慢性病相關計畫照護，提升病人自我管理能力，控制三高相關慢性病的病程。另利用健保署「健康存摺」系統，強化數位轉型整合個人就醫及健康資料，並導入數位化工具，協助醫師追蹤病患健康資訊。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，代謝症候群是一種健康狀況，如果數值亮起紅燈，就應該及早介入、改變生活型態，避免進入疾病照顧歷程。國健署成人預防保健服務自114年起再升級，將年齡下調至30歲，目的是更早發現三高慢性病風險，並建立年輕族群的健康管理習慣。

黃啟嘉強調，貧窮來自於疾病，罹患代謝症候群後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓的風險，比一般民眾高出2至6倍。維持健康生活習慣是關鍵，只要做好前端健康管理，在不用藥的前提下降低身體負擔，減少日後發生心血管疾病及住院的風險，遠離中風、洗腎威脅。

中華民國診所協會全國聯合會廖文鎮理事長表示，近三年來，全國近3000家診所已收案約39萬人，在接受三次追蹤管理的10萬人中，有近五分之一民眾成功逆轉代謝症候群。雖然有些慢性病來自於遺傳，但是延後疾病的發生，可以延續好的生活品質，不只活得久更要活得好。