突襲未果！ 遊覽車駕駛丟棺材砸交通部大門 警方二度舉牌警告

新北市遊覽車駕駛員職業工會9、10日在交通部門前抗議，不滿交通部未有高層官員與他們面對，今早10時扛棺材突襲，但被警方攔下，未成功闖入交通部，中午11時再度集結抗議，直接越過層層拒馬，將棺材丟到交通部門口，工會強調，駕駛身分辨識設備涉及隱私問題，但交通部卻不理會基層反映的聲音，今天會一直抗議到有高層官員來與他們溝通。

為掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起強制裝設駕駛身分辨識設備，若惡意不安全且不改善，可處9000元並可累罰，目前已有100家業者、共1242輛遊覽車安裝設備，交通部表示，自6月底至8月底補助業者安全，最高每台補助2000元。

新北市遊覽車駕駛工會認為，駕駛身分辨識設備涉及駕駛隱私問題，不滿明年元旦起要求強制裝設，昨號召逾20輛遊覽車包圍交通部進行2天抗議，還找來「孝女白琴」鑽棺材，哭訴交通部「喝我們的血、吃我們的肉、啃我們的骨」，盼交通部能給他們一條活路。

今早10時工會扛棺材欲突襲交通部，但被警方擋下未果，工會嗆聲休整1小時，並要求交通部政務次長陳彥伯或運輸監理司長林福山在這段期間出來面對他們。

1小時過後，交通部仍無派代表出面，工會改集結人力在大門正中間，不顧警方呼籲越過層層拒馬，將棺材扛到距離交通部大門口最近的拒馬前，警方除不斷呼籲駕駛冷靜，同時也二度舉牌警告，要求聚會解散，駕駛則奮力將棺材往交通部大門口砸去，代表駕駛無處可發的怒火，並重申要求交通部高層官員出面溝通。