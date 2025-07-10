6月新生兒稍回升仍不抵死亡數！我國總人口較上月減少近9千人

雖然6月新生兒人數出現反彈，但整體人口依然負成長，顯示台灣少子化與高齡化問題仍持續惡化。根據內政部最新公布的人口統計資料顯示，截至6月底，全台人口總數為2,334萬6,741人，較上月減少8,729人，等於平均每日淨減181人，人口負成長趨勢持續。

其中，6月出生數為8,968人，較5月增加535人，雖終止連三月下滑，但與去年同期相比仍減少逾1,400人，年減幅達14.1%；年粗出生率僅為每千人4.67人，仍未達維持人口穩定所需的基本門檻，顯示本月出生回升多屬短期變動，仍不足以扭轉整體生育率偏低的趨勢。

就各縣市來看，粗出生率前三名為澎湖縣千分之7.42、雲林縣千分之7.08、桃園市千分之6.03；最低則為連江縣千分之2.68、基隆市千分之3.03及嘉義縣千分之3.65。

同一時間，6月死亡人數為1萬6,554人，依舊遠高於出生人數，形成近年常見的「生不如死」現象。根據內政部長期統計，自2021年2月起，台灣已連續54個月出現「死亡大於出生」的負成長狀況，也就是說，過去四年半以來，每一個月新生人口始終不及自然減少的人口數。

值得注意的是，在全台人口普遍減少之際，部分地區如桃園、新竹及台中市，仍持續呈現人口淨增趨勢，桃園市年增率達1.00%，為全國最高，新竹縣與台中市分別為0.85%與0.54%，顯示具備就業機會與適居環境的城市，對年輕族群仍具吸引力。