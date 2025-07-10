新生兒腸病毒流行期 北市聯醫曝感染常無症狀難診斷

國內新生兒腸病毒流行期高點上月中旬已過，疾管署預估到7月底仍是流行期。台北市立聯合醫院提醒，新生兒感染後，常為輕微症狀或無症狀，可能短期內發展為重症，甚至危及生命，家長與照顧者應格外警覺。

北市聯醫和平婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰指出，新生兒腸病毒傳染途徑包含產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物、出生後由照顧者傳染；台灣社區流行的新生兒腸病毒型別以克沙奇B群與伊科病毒為主，潛伏期為2至15天、平均3至5天。

鄭彥辰說，年齡較大孩童的腸病毒感染常見口腔潰瘍（疱疹性咽峽炎）或併手腳掌水泡（手足口病）等。然而，新生兒腸病毒感染常為輕微症狀或無症狀，若有症狀表現也較不典型或不明顯，因此初期診斷難度高，需特別留意並就醫評估；症狀多為發燒或體溫過低的體溫異常、奶量減少，以及嗜睡、活動力下降。

他提到，新生兒腸病毒併發重症的表現多樣，例如腸病毒敗血症候群、肝炎合併凝血功能異常、心肌炎與中樞神經侵犯（腦膜炎或腦炎）等。病情可在數小時內急遽惡化，出現心搏過速、皮膚蒼白或呈現大理石斑，不明皮膚出血點或瘀血、紫斑，抽搐、囟門膨出或肌肉張力異常等症狀需即時辨識並就醫處置。

鄭彥辰直言，目前尚無針對腸病毒的抗病毒藥物，新生兒感染後，以維持呼吸、循環與營養穩定等支持性療法為主。對於出現重症徵兆者，臨床上可考慮靜脈注射免疫球蛋白(IVIG)，部分研究顯示在病程早期使用可能有助預後，醫療團隊會依寶寶病況調整治療策略，必要時轉入加護病房持續監測與治療。

最後，鄭彥辰提醒準父母與照顧者，預防腸病毒感染尤其關鍵。一是孕婦產前2周至分娩前後，若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等，需主動告知醫師；二為孕婦與新生兒於流行季節應避免出入人多擁擠、空氣不流通的場所，避免親友有症狀時接觸新生兒。

三是接觸寶寶前、擠奶前或換尿布後應以肥皂正確洗手。常接觸的奶瓶、奶嘴、玩具、床邊欄杆等物品，需定期清潔與消毒；乾式洗手液對腸病毒消毒的效果不佳，建議以稀釋漂白水或其他證實對腸病毒有效的消毒藥品消毒。四是媽媽於哺乳期間如有不適或疑似腸病毒症狀，應與醫師討論是否繼續哺餵，並評估是否暫時與寶寶隔離。