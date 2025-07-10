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退役名將親自指導 台灣首部棒球家庭音樂劇「轟吧！全壘打」熱血上場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣首部棒球家庭音樂劇《轟吧！全壘打》。圖／AM創意提供
台灣首部棒球家庭音樂劇《轟吧！全壘打》。圖／AM創意提供

棒球是台灣的國民運動音樂劇則是現在最夯的表演藝術類型。結合棒球和音樂劇，台灣首部棒球家庭音樂劇《轟吧！全壘打》，9月20日在台北城市舞台首演。

該劇與周思齊創辦的「球芽基金」跨界合作，邀請多名退役職棒明星球員親自指導大小演員們的跑壘、揮棒、投球及守備動作，以棒球為引，探討親子溝通、團隊精神與挫折教育。

《轟吧！全壘打》改編自韓國口碑音樂劇《棒球王，海洋隊！》（야구왕, 마린스!），故事聚焦於一支屢戰屢敗、被戲稱為「海鷗飼料」的「海鷗少棒隊」。當一位凡事講求數據的冰山女教練，遇上一位滿腔熱血卻有些衝動的暖男教練，帶領這群各有稜角、性格鮮明的孩子們，從衝突走向團結，踏上挑戰全國冠軍的奇蹟之旅。

《轟吧！全壘打》由家庭音樂劇團「安徒生和莫札特的創意」（AM創意）傾力製作、改編自韓國「LIVE株式會社」爆款作品、並攜手「球芽基金」共同推廣。為了捕捉棒球運動的精髓，AM創意與「球芽基金」跨界合作，將退役球員的寶貴經驗與不滅熱忱加入舞台表演中。在籌備過程中，AM創意劇組將迎來星光熠熠的「棒球訓練營」，由多名退役職棒明星球員親自指導大小演員們的跑壘、揮棒、投球及守備動作。

從《小太陽》的溫暖、《我的媽媽是Eny？》的感動，到《恐龍復活了！》的震撼，AM創意嘗試各種類型的家庭音樂劇。《轟吧！全壘打》則將視角轉向「國球」，以棒球為引，探討親子溝通、團隊精神與挫折教育，希望打造一齣讓阿公阿嬤、爸爸媽媽與孩子們都能找到共鳴點的全新作品。製作人林奕君表示，這部作品的力量超越了劇場，「它能觸動人心，是一部真正能代表台灣精神的運動作品。」

●《轟吧！全壘打》網站：https://amcreative.cc/HRmPr

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