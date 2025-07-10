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AI叫梯、機器人清掃　新北輕軌無人車站智慧新體驗

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。記者張策／攝影
智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。記者張策／攝影

新北捷運公司近期在淡海、安坑輕軌全數高架車站導入全台首見的「AI友善叫梯服務」，藉由影像辨識技術，即時派梯、無須觸碰按鍵，讓行動不便者與推嬰兒車民眾候梯更便捷安全。

新北捷運同時也在十四張站試辦「智慧清潔機器人」，期盼強化無人車站的管理與服務效能，打造兼具科技與溫度的通勤體驗。

新北捷運公司指出，淡海與安坑輕軌採無人車站管理模式，服務細節需仰賴科技補位。此次建置的「AI友善叫梯服務」，運用人工智慧影像辨識技術，透過候梯區鏡頭，自動辨識輪椅族、助行器使用者、年長者與推嬰兒車的家長等需求對象，判斷後即即時發送派梯指令至電梯系統，完成「非接觸、自動、即時」叫梯流程，大幅減少旅客等待時間與實體接觸。

新北捷運公司總經理吳國濟說，這項創新應用不僅提升候梯體驗，也展現新北智慧捷運的發展成果，為全國輕軌系統首見。該系統在6月底完成建置，近期將正式啟用。

除了友善叫梯，捷運公司也同步推進清潔作業智慧化。今年4月起，於十四張站啟動智慧清潔機器人試辦，搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物，兼顧效率與安全。

吳國濟說，十四張站因具備環狀線與安坑輕軌轉乘人潮及複合空間，為智慧清潔機器人測試的理想場域，試辦期為6個月，後續將視使用回饋及實務成效，評估擴大應用。

新北捷運公司強調，無論是AI派梯或智慧機器人，都是邁向智慧捷運與永續營運的關鍵環節，將持續導入創新科技與貼心設計，提升無人車站的服務品質，讓智慧交通貼近市民需求。

智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。圖／新北捷運公司提供
智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。圖／新北捷運公司提供
智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。圖／新北捷運公司提供
智慧清潔機器人搭載紅外線偵測與AI導航功能，具吸塵、乾掃、濕洗多元作業模式，單次清潔面積達1500平方公尺，並能自動避讓行人與障礙物。圖／新北捷運公司提供
AI友善叫梯服務」，運用人工智慧影像辨識技術，透過候梯區鏡頭，自動辨識有需求對象，判斷後即即時發送派梯指令至電梯系統，完成「非接觸、自動、即時」叫梯流程。記者張策／攝影
AI友善叫梯服務」，運用人工智慧影像辨識技術，透過候梯區鏡頭，自動辨識有需求對象，判斷後即即時發送派梯指令至電梯系統，完成「非接觸、自動、即時」叫梯流程。記者張策／攝影
AI友善叫梯服務」，運用人工智慧影像辨識技術，透過候梯區鏡頭，自動辨識有需求對象，判斷後即即時發送派梯指令至電梯系統，完成「非接觸、自動、即時」叫梯流程。圖／新北捷運公司提供
AI友善叫梯服務」，運用人工智慧影像辨識技術，透過候梯區鏡頭，自動辨識有需求對象，判斷後即即時發送派梯指令至電梯系統，完成「非接觸、自動、即時」叫梯流程。圖／新北捷運公司提供

AI 安坑輕軌 捷運公司 新北捷運

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