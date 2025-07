INSPIRE健康論壇 陳亮恭：台灣用實證政策 領亞洲面對高齡化挑戰

亞洲開發銀行首次舉辦INSPIRE健康論壇,並邀請健保署副署長陳亮妤、台北市立關渡醫院院長陳亮恭,針對「全民健康覆蓋」、「氣候與環境變遷」、「健康照護財務制度設計」、「人口老化與慢性病和長照發展」等重點議題演講。陳亮恭說,高齡化社會對全球皆帶來挑戰,台灣推出的長照、公共衛生等政策,讓台灣的健康餘命來到72歲,絕大多數的亞洲國家多落在60歲到65歲間,顯示台灣政策能有效處理高齡化挑戰。

INSPIRE健康論壇今年於台灣舉辦,在人口高齡化與健康長壽的議題,大會舉辦的「健康長壽:長照的不可或缺角色」會議鍾,特別邀請世界衛生組織主管相關業務部門主管以及亞銀的經濟學家進行開場,介紹世界衛生組織的全球觀點以及亞銀由經濟學角度提醒各會員國的重點,陳亮恭則作為亞洲地區的國家代表,分享台灣作為亞洲成功案例的歷程。

陳亮恭表示,世界各國在照護體系發展的歷程中,均不免因為法源、財源、專業與人才的因素而發展各種不同照護模式,但其共同特色就是服務體系的片段化,以服務提供者的眼光設計制度不可避免地產生服務的斷鏈,進而全球都走向發展整合照護,將片段化的服務體系以人為中心進行整合,建構連續性的照護體系。

台灣密對快速人口高齡化,與世界各國類似,均不免出現服務體系的片段化,但台灣透過實證研究的支持,逐步弭平片段化的現象,且學術研究的成果都紛紛成為國家政策,如「醫院以病人為中心的整合門診」、「急性後期照護」均是在完整的實證研究基礎下轉換為國家健保政策,而高齡醫學的整合照護訓練,也納入國家畢業後一般醫學訓練的必修課程,成為國家培育醫事人才的核心。

從2017年開始的長照2.0,建立了以社區及居家為主體的長照服務體系,更重要的是導入預防延緩失能的策略,讓長照不僅是從事人的照顧,更是扮演積極的預防失能角色,而即將上路的長照3.0除了經費規模的擴大,更強化與醫療的銜接以及更為多元的服務體系整合,這些成果對於亞洲國家發展高齡照護體系具有重要的啟發意義,台灣20年來的經驗可以確保其他國家少走彎路,能夠有效率處理人口高齡化的挑戰。

陳亮恭說,以國際公共衛生相關數據統計綜整台灣20年來政策的推動成果,考量人口老化程度與老化速度,他比較世界各國的健康餘命,發現絕大多數歐洲已開發國家呈現高度相似的趨勢,人口高齡化程度高而健康餘命也很接近,多數集中於70年左右,而亞洲的四個主要國家在更快速的人口老化速度之下卻表現出更好的結果,日本、韓國、台灣與新加坡的健康餘命可達72年,但絕大多數亞洲國家則落於60到65年左右。

若以不健康餘命比較之,台灣的成果明顯更優於國際的主要先進國家,台灣的不健康餘命約為7年多,但包括日韓與歐洲的主要國家,不健康餘命均在11年左右,即使台灣目前的平均餘命略短於歐洲與日韓,但不健康餘命的壓縮依然顯著的優於世界各國,這也是彰顯了長照不應只是照顧,而是做為推動延長健康餘命的健康老化政策,扮演不可或缺的積極角色。

當大多數國家都還在思考如何建置長照與高齡服務的同時,台灣以20年最成功的案例告訴世界,在兼顧失能者照顧的同時,推動有效的整合照護與積極壓縮不健康餘命是可以兼顧,提升國民的生活品質與自主尊嚴。此項結果獲得在處亞洲多國衛生醫療官員與學者的肯定,頻頻對演講內容點頭肯定,也讓亞銀的官員驚訝,台灣的高齡醫療已能跳脫醫療照護而進入系統性的整合,從而優化照護體系的效能。

會議後半段,大會邀請了OECD的健康照護專家與斯里蘭卡衛生部長、越南以及中國代表針對各國的現況進行分享與討論,相較於台灣作為已開發國家的策略,開發中的經濟體常需同時面對多重國家挑戰而較難複製,但面對未來20年的發展趨勢,世界各國均需要發展相對應的政策與服務,追求國家與人民的福祉,而亞銀也從傳統專注於基礎建設,逐漸轉向相對軟性的重大社會議題。

中華民國身為亞銀創始會員國,固然健康醫療並非其主要的發展議題,但健康醫療與人口高齡化必然是各國經濟發展的影響因素,也是台灣在亞洲具有明顯成果可以成為區域亮點的議題,預估每兩年舉辦一次的INSPIRE健康論壇,或許也更成為我國產官學研界應該共同參與的重要活動。