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候車12分鐘 七張捷運站座椅不足惹民怨 議員爭取增設
新北市七張捷運站為轉乘小碧潭支線的重要節點，然因月台空間狹小、座椅設置有限，候車族群經常苦等超過10分鐘卻無座位可歇，引來不少通勤族與長輩叫苦。新北市民代近日邀集台北捷運公司、新北捷運公司會勘，針對月台空間、安全動線與增設座椅的可行性進行全面檢視，並要求捷運公司一個月內提出增設規畫。
新北市議員黃心華指出，小碧潭支線班距較長，七張站乘客候車常達12分鐘，接獲許多長輩與通勤族反映站到腳麻、身體不適，有必要增設座椅緩解候車負擔。他也建議強化列車停靠區外座椅資訊的指引與宣導，避免有需要的乘客錯失休息空間。同時，黃也爭取於夜間婦女等候區增設座位，提升候車空間的安全感與友善度。
面對市民期待，雙北的捷運公司皆表示需考量月台空間與人流秩序。新北捷運公司總經理吳國濟表示，月台座椅的擺設位置會牽動到人流、動線安全等，黃心華議員關注的七張站、十四張站月台，目前已有一些座椅設施，考量捷運乘客候車是短暫停留，座椅數需求不會太高，反而是人多時的動線、秩序等，也必須兼顧。
家住七張、今年67歲的陳阿姨就說：「有時候等車等很久，腳都站到會麻，年紀大了真的受不了。有椅子坐一下會舒服很多，尤其夏天更辛苦。」同為七張通勤族的劉小姐也表示，小碧潭支線班距偏長，「椅子真的太少了。不過月台空間也真的很小，不知道怎麼加。」
28歲張先生回憶，有次通勤時身體不適，「感冒時站著等車，頭暈才發現這站椅子真的太少，平常沒感覺，生病時特別明顯。」
不過黃心華也坦言，七張站月台空間本就有限，若要增設座椅，仍需捷運公司評估整體動線與安全性，「畢竟人多時擁擠、趕車的狀況都有，還是得考量站體條件，但民眾的需求確實存在，希望捷運公司能在安全與舒適之間找到平衡，提出具體改善方案。」
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