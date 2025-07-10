久坐久站致結構性腰痛！ 中醫曝「彎腰穿鞋困難」是警訊

民眾經常久坐、滑手機，不少人會有腰痛症狀。開業中醫師曾雴瑜指出，年輕民眾常因工作導致神經壓迫，出現坐骨神經痛症狀，長者則有可能是腰椎椎體增生導致「骨刺」症狀，民眾若發生腿麻、彎腰穿鞋發生困難等，都是可能椎間盤突出、骨刺、腰椎結構變形等症狀警訊，建議民眾除日常保養應避免久坐、久站外，也可尋中醫針灸搭配中藥等療法，減輕不適。

腰椎間盤突出好發於20至40歲青壯年，曾雴瑜表示，尤其經常搬重物，需要久坐久站族群，長時間壓力導致椎間盤外層破裂，其中的「髓核」被擠出，壓迫神經，導致典型「坐骨神經痛」，症狀包括腰部劇痛、難以彎腰或走路、腿麻、放射性疼痛至腳底等，嚴重時甚至會出現大小便困難；治療方式，除核磁共振檢查外，也可透過中醫針灸、推拿、熱敷雨服用中藥等，舒緩急性疼痛。

俗稱「骨刺」的腰椎體增生，多發生於中老年族群。曾雴瑜說，腰椎骨刺是退化造成的慢性腰痠，因椎間盤退化變薄，脊椎為自我修補，而長出骨刺，進而壓迫周邊神經，腰部鈍痛、痠麻、下肢麻木等，都是常見症狀，中醫稱為「痺症」，治療上著重通經活絡、補腎強筋，可利用針灸與中藥搭配，有效減輕症狀、改善循環。

姿勢不良引起腰椎變形，容易產生「結構型腰痛」，曾雴瑜表示，坐姿不良、翹角或駝背，會導致肌肉張力不均，引起慢性痠痛，腹部肥胖、懷孕導致骨盆前傾、背部肌力不足也是可能成因，建議可透過姿勢調整，並善用橋式、平板支撐等動作訓練核心，配合中醫整脊、推拿等治療，幫助脊椎恢復正常曲度。

曾雴瑜表示，民眾經常腰痠腿麻，或出現彎腰穿鞋困難等現象，應盡快就醫處置，別認為腰痛只是老化造成，實際上愈早介入，後續恢復愈快，不論是年輕人的突出，還是中老年的骨刺、結構變形，中醫皆能依據體質進行個別化調理，並建議落實日常保養，避免久坐、久站，保持良好姿勢、固定運動核心肌群，都是對抗腰痛的關鍵。