你是I人還是E人？內向和外向 也許和你想得並不一樣

你測了嗎？超火紅的MBTI不只能讓自己探索是I人還是E人，也能更了解自己心底的聲音。





近幾年來，從韓國吹來台、並席捲全亞洲的「MBTI」性格測試，相信是許多人茶餘飯後的主要話題，由於它精準、鮮明的特性，讓每一個人都可以從中探索自己潛在的個性，並試著理解自己的內心、挖掘可能的發展，頗受各界歡迎。

而關於「你是I人還是E人？」的討論，在朋友中更是津津樂道的焦點。

所謂的MBTI，其實是邁爾斯布里格斯類型指標（Myers-Briggs Type Indicator，MBTI）的簡稱，這是一種人格類型的評量工具，最早發表於1944年，建構者是一對美國（USA）母女，凱薩琳布里格斯（Katharine Briggs）與伊莎貝爾邁爾斯（Isabel Myers）。

16種不同人格，展現不同個性的奧妙

MBTI將人們的性格分成16種不同的人格，其中共有4種維度，每個維度再區分2種類型，因此在這4大類中，可以依據不同的組合與搭配，顯現出16種不同的個性類型。

這4大類，分別為注意力方向、認識學習方式、判斷方式與生活方式，接著再依序分為內向（I，Introversion）與外向（E，Extraversion）、實感（S，Sensing）與直覺（N，intuition）、思考（T，Thinking）與情感（F，Feeling），以及判斷（J，Judging）與感知（P，Perceiving）。

而其中，第1大類的I人和E人，就更鮮明的直接區分了兩種不同的個性，這也是心理學上在做性格分類時，判斷內向和外向的最關鍵依據。

為了探索自己的個性，受測者可以根據數題精心設計的問題，並依據同意或不同意的程度與否，探索自我的性向指標，只要誠實回答並相信一開始的直覺，就能探討自己的性格類型，以及如何在生活各方面產生影響。

為了讓16種角色更加鮮明，MBTI還將性格分為分析家、外交家、守護者與探險家，並依這4大類再細分為邏輯學家、辯論家、提倡者、主人公、守衛者、執政官、探險家與表演者等16種職業。

心理學家表示，在大部分的情況下，性格相似的人比較能成為更好的朋友；而某些需要特定人格特質的行業，聚集相同個性團隊的成員，對公司的發展也較有幫助。

最熱門的討論：你是I人還是E人？

I人通常個性比較趨向內傾，獨處時精力充沛。圖／unsplash

然而，無論每個人的個性是什麼，在社群上最流行的，自然是關於I人與E人的討論，這兩大流派各自會互相取暖、討論彼此最深的共鳴，各種梗圖和有趣的互動，已成了一種獨特的現象。

所謂的I人，個性比較趨向內傾，他們獨處時精力更佳充沛、喜歡思考先於行動、在心中思考問題、較為封閉自我內心、擅於聆聽不擅表達、不太會表露自己的情感、喜歡深思熟慮後才做決定、對於興趣會更加鑽研，而不是廣泛涉獵。

而所謂的E人，個性比較趨向外傾，他們喜歡與他人相處，和朋友聚會時更佳精力充沛、喜歡先行動再思考、喜歡把想法說出來、樂於開放自己的內心、很會聊天，而且擅於表達自我想法、對於各種社交活動充滿熱情與積極、反應敏銳、對於興趣涉獵的會非常廣泛，喜歡嘗試各種新鮮事物。

心理學家表示，無論自己的個性為何，這都沒有所謂的對錯，也沒有人是無時無刻都能保持同一種個性行事的。

因為人是群體動物，而且生活在社會上，都必須順應外在的環境而適時調整自己的行為和個性，像是有人可以在職場上是個非常開朗、外向的E人，但當他回到家中時，他可以是個完全享受自我獨處的I人。

不僅如此，E人在某些必須莊重、嚴肅的場合時，他們也會做個最棒的傾聽者；而I人在會議上必須表達自我意見時，他們也能說得頭頭是道。

事實上是，並不是I人就沒辦法和陌生人社交，也不是E人就沒辦法享受安靜的獨處，而是不同個性的人，都能找到最適合自我的相處方式。

關於I人和E人最常被誤會的地方

傳統上，I人和E人不只可以用內向和外向來區分，在社群上最火紅的，也能以「社恐」和「社牛」的概念來帶入－－I人個性內斂、E人性格外向；I人享受獨處、E人喜歡社交活動，這也是外界對I人和E人的最深印象。

不過，對於I人，大家可能都有一些不同的誤解。

I人比較孤僻又害羞？

許多人都會認為，I人比較害羞，甚至可能很難相處和孤僻，但其實並非如此。只是在社交場合，I人會顯得較為安靜，他們不喜歡成為目光的焦點，對比主動去認識別人，他們更喜歡獨處，這和E人在社交場合非常活躍的特性比較不同。

I人不喜歡交朋友？

傳統上，不少人會認為I人因為喜歡獨處，所以不喜歡交朋友，但實際上的狀況是，對比E人那樣樂觀積極的認識不同的人，I人比較喜歡深度的交流，而不是表面上的聚會，只要能找到志同道合的人，I人也很樂於交朋友。

I人溝通能力通常不好？

如果你認為I人溝通能力不好、不喜歡和他人對話，那可就大錯特錯了。事實上，許多I人都有優秀的溝通技巧，只是他們更喜歡深度、有意義的談話，並且在適當的時機給予積極的回饋；而E人厲害的地方，在於他們很能跟不同的人寒暄，也很容易認識不同的朋友。

I人通常不愛講話？

相對來說，I人講話的機會本來就比較少，特別是在新環境、新場合、新朋友很多的狀況下，他們會顯得特別不自在，所以趨於安靜，但這不代表I人就不能和別人聊天。I人只要在舒服的環境、和熟識朋友都在的場合裡，他們的話可能比其他人都來得還多。

I人比較缺乏自信心？

因為天性使然，I人大部分時間比較安靜、內向、內斂、不擅於表達情感，所以會被誤認為缺乏自信，但其實並非如此，只是表達的方式不太相同。和E人比較能在大庭廣眾下滔滔不絕地表達自我，I人更願意在他認同的領域裡，展現他的穩定和專業，那種自信是油然而生的，而且充滿魅力。

你覺得自己是I人還是E人？當然，無論自己的個性為何，你我都應該尊重每個人的天性，只要能相互理解，彼此也能是很好的朋友。

（本文出自2025.07.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）