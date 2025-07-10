狼醫平台目標八月上線！醫事人員未審案卻揭露仍具爭議

近期「狼醫」事件頻傳，建立不當紀錄查詢平台，強化民眾知情權的呼聲高，但衛福部進度延宕，日前總算定調將在8月公布訊息。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，不只醫師，只要是醫事人員經過判決確認以及衛生局決議事件，就會集中資料放在平台上，供民眾查詢。

衛福部今年1月曾公開承諾，3個月內完成研議，但進度跳票；今年5月21日再度在立法院允諾一個月內提出規畫，又再度延宕，7月7日衛福部長邱泰源才在立法院質詢時承諾，7月應可建置完平台，8月起公布訊息。

劉玉菁指出，性騷不只是醫師，也包含其他醫事人員，「狼醫平台」僅口頭稱呼，實際對象範圍包含所有醫事人員。目前各方已有共識會把「經過法院判決的犯罪行為」，以及經過醫師懲戒委員會決議者的訊息，公布在狼醫平台上。

公布範圍是否要涉及「被檢舉但還沒有調查確認」的事件仍沒有共識。日前數十個醫師公會團體發聯合聲明，強調性騷擾零容忍，但應依法行政，任何未經懲屆審議或是判決確定，就公布個人資訊，會對當事人名譽傷害慘重。

劉玉菁說，最困難的是要如何在保護個人名譽與維護公共利益之間取得平衡，已經公開的判決資料，經過嚴謹調查程序，揭露在平台已經有共識，違規或是違法醫學倫理案件，經過地方懲戒委員會認定也沒問題。接下來衛福部要與司法院協調，看如何將司法判決系統、衛生局等資料與狼醫平台串接，方便民眾在單一平台查詢資訊。

然而，若某醫師遭到性騷擾申訴，還在處理階段是否要仿照《性別平等教育法》，在調查期間先停職，待複查沒問題才會復職；劉玉菁表示，仍要尋找法源。