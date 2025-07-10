超大豪雨 台東、屏東山區24小時累積降雨逾500毫米 氣象署喊別去山區

今天的天氣還是受到低壓帶和西南風影響，天氣不穩定，各地有降雨情形，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，尤其是在中南部和東南部地區，容易有大雨或豪雨。其中在南部地區和東南部地區，甚至會有局部豪雨等級以上降雨發生。

李孟軒表示，目前在中國華南一直向東延伸到台灣東部海面，是低壓帶所在範圍。低壓帶的南側對流雲系發展旺盛，並且順著西南風，將這些旺盛的對流帶到台灣的陸地上空，帶來局部明顯降雨。

目前雨勢比較明顯的地方，李孟軒表示，主要在雲林以南和南台東這一帶，有比較旺盛的對流移入，造成明顯的降雨，比較容易有短延時強降雨發生，部分地區時雨量也有來到40毫米以上。

今天累積降雨，李孟軒表示，至上午10時，最多出現在南台東的大武一帶，以及屏東山區，這兩個地方今天的累積雨量都已經來到350毫米以上。另外，雲林以南整體上是今天降雨最明顯的區域，台南、高雄部分地區的累積雨量已經200毫米左右，相當明顯。

氣象署已經發布豪大雨特報。李孟軒表示，大雨部分目前預測在彰化及澎湖、金門，豪雨主要在雲林以南、南投、台東，最明顯降雨落在屏東、台東、高雄山區，有局部大豪雨或是超大豪雨的現象。其中，在台東和屏東山區24小時累積降雨已經超過500毫米，是最高的超大豪雨的警戒。

未來24小時雨量預估，李孟軒表示，今天上午8時至下午2時的降雨，還是在雲林以南、台東地區的降雨最明顯，甚至南部和南台灣在這6小時雨量有機會來到70毫米。下午整體上南部和台東降雨持續，其他地方有局部短暫陣雨，北部山區中午過後也是會有較大雨勢。

至於今晚到明天清晨部分，李孟軒表示，今晚降雨有機會趨緩一些，北部地區的空檔會比較多，不過明天清晨也就是到明天上午8時，受到陸風和西南風輻合影響，整個中南部地區降雨還是相對明顯一些。未來24小時中南部降雨上是比較明顯的熱區。

今天天氣不穩定，李孟軒表示，南部和台東慎防豪雨等級以上強降雨發生，中部也會有豪雨、大雨發生機率。另外今明兩天大潮期間，滿潮的時候水位偏高，排水會比較不良情形，沿海可能會有積淹水現象。