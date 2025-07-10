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不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部。記者林澔一／攝影
遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部。記者林澔一／攝影

不滿明年元旦起，全台近1.4萬輛遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會9、10日在交通部門前抗議，繼昨天找來「孝女白琴」鑽棺材，哭訴交通部不給活路，今天更有10多名駕駛扛棺材往交通部衝，警方不斷大喊「冷靜」，還舉牌1次警告。

遊覽車駕駛工會昨號召逾20輛遊覽車包圍交通部2天抗議，還找來「孝女白琴」鑽棺材，哭訴交通部「喝我們的血、吃我們的肉、啃我們的骨」，盼交通部能給他們一條活路。

交公布公路局運輸組長梁郭國昨直接面對業者進行說明，但駕駛不滿交通部派出的派表層級過低，不願遞交陳情書，今早10時試圖突襲交通部，10多名遊覽車駕駛扛起棺材就往交通部衝，警方一路阻擋，但仍讓遊覽車駕駛一度衝到大門口前，場面混亂。

衝撞過程中，警方不斷大喊「冷靜」，甚至中間舉牌1次警告，要求遊覽車駕駛不能再往前衝。遊覽車駕駛工會則訴求，明年即將上路的政策會讓駕駛經濟負擔沈重，並痛批交通部官員躲在辦公室裡，要求交通部政務次長陳彥伯、運輸監理司長林福山出來面對他們。

遊覽車駕駛工會試圖衝進交通部未果後，宣布休息1小時，並向次長陳彥伯及司長林福山喊話，盼兩人能盡快出來面對，與遊覽車駕駛溝通。

遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部，場面混亂。記者林澔一／攝影
遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部，場面混亂。記者林澔一／攝影
遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部。記者林澔一／攝影
遊覽車駕駛不滿明年強制要求裝設身分辨識設備，今10多名駕駛扛棺材突襲交通部。記者林澔一／攝影

交通部 棺材 遊覽車

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