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影／高雄57條土石流紅色警戒 多納大雨狂下「跟八八風災差不多」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄山區連夜大雨下不停，旗山溪上游水勢盛大，甲仙五里埔至那瑪夏道路封閉無法通行。記者徐白櫻／攝影
高雄山區連夜大雨下不停，旗山溪上游水勢盛大，甲仙五里埔至那瑪夏道路封閉無法通行。記者徐白櫻／攝影

受低壓帶及西南風影響，屏東、台東山區出現超大豪雨，高雄茂林、桃源及那瑪夏24小時累積雨量也在300毫米上下，茂林多納雨量達351毫米，居民感受雨勢大到跟八八風災一樣，徹夜難眠，六龜新威大橋路口出現路面積水現象。公路局表示，今早台20線勤和路段、台29線五里埔至那瑪夏路段持續封閉中。

根據中央氣象署24小時累積雨量觀測值，茂林多納林道351毫米、桃源寶山309毫米，那瑪夏達卡努瓦291.5毫米、六龜新發 281毫米，高市府昨晚共計撤離桃源、茂林、那瑪夏及六龜等4區1969人。

經過一整晚豪雨侵襲，山區道路陸續出現零星落石及路樹傾倒情況。六龜居民指出，新威大橋路口紅綠燈區積水，車輛通行要很小心。

茂林區多納里是全高雄雨下最多的地方，多納里長羅耀明表示，颱風過後山上的雨一直沒停，昨天到現在雨很大，「跟八八風災差不多」，目前部落道路多處積水，所幸唯一一條聯外道路高132線道能通行。

桃源勤和劉姓居民說，目前為止，雨沒有去年的凱米颱風大，洗腎長輩及孕婦都已經撤離，白天在部落住家、晚上到避難平台過夜，居民避難經驗豐富。

公路局南分局指出，桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）於7月9日下午4時實施預警性封閉，台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）7月9日下午7時30分預警性封閉，另在六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）於7月9日晚上8時也封閉道路。

高雄山區連夜大雨下不停，甲仙大橋上風雨交加，民眾都開車出門，不敢騎機車。記者徐白櫻／攝影
高雄山區連夜大雨下不停，甲仙大橋上風雨交加，民眾都開車出門，不敢騎機車。記者徐白櫻／攝影
高雄已經發布57條土石流紅色警戒 、1處大規模崩塌警戒。圖／取自土石流防災資訊網
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高雄茂林雨下最多，多納林道的觀測站達 351.0毫米/24小時，達大豪雨標準。圖／高雄氣象站提供
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台27甲線新威大橋路口紅綠燈區積水，居民發文提醒鄉親注意。圖／取自六龜社群
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丹娜絲颱風 八八風災 土石流

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