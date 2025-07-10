影／高雄57條土石流紅色警戒 多納大雨狂下「跟八八風災差不多」

受低壓帶及西南風影響，屏東、台東山區出現超大豪雨，高雄茂林、桃源及那瑪夏24小時累積雨量也在300毫米上下，茂林多納雨量達351毫米，居民感受雨勢大到跟八八風災一樣，徹夜難眠，六龜新威大橋路口出現路面積水現象。公路局表示，今早台20線勤和路段、台29線五里埔至那瑪夏路段持續封閉中。

根據中央氣象署24小時累積雨量觀測值，茂林多納林道351毫米、桃源寶山309毫米，那瑪夏達卡努瓦291.5毫米、六龜新發 281毫米，高市府昨晚共計撤離桃源、茂林、那瑪夏及六龜等4區1969人。

經過一整晚豪雨侵襲，山區道路陸續出現零星落石及路樹傾倒情況。六龜居民指出，新威大橋路口紅綠燈區積水，車輛通行要很小心。

茂林區多納里是全高雄雨下最多的地方，多納里長羅耀明表示，颱風過後山上的雨一直沒停，昨天到現在雨很大，「跟八八風災差不多」，目前部落道路多處積水，所幸唯一一條聯外道路高132線道能通行。

桃源勤和劉姓居民說，目前為止，雨沒有去年的凱米颱風大，洗腎長輩及孕婦都已經撤離，白天在部落住家、晚上到避難平台過夜，居民避難經驗豐富。